Asesoría Legal

Reformas a la ley de aguas nacionales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante reformar algunos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, creo que los empleados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y funcionarios de la misma dependencia, no saben sus funciones, están quienes no deben estar y no están quienes deben estar, así de fácil, se supone que la 4T no iba a permitir más amiguismos, compadrazgos y tantas cosas más, y se está viendo todo lo contrario, no estoy en contra del Presidente López Obrador ni lo he estado, simplemente no se está cumpliendo con lo dicho en la campaña, respeto al presidente por 3 razones y una de ellas es porque la primera autoridad de nuestro país y tan solo por ese hecho hay que respetarlo, pero, no se debe permitir que hagan con las dependencias lo que quieran, los empleados y funcionarios de las diversas dependencias del país parecen los dueños de las oficinas, actúan con soberbia y prepotencia, cuando un Director de cualquier Cuenca del País pone inmediatamente a sus más allegados e incluso, a familiares, retiran a la gente más funcional y ponen en la Dirección del Agua a personas que no saben ningún artículo de la Ley de Aguas Nacionales, los puestos como funcionarios ante las diversas dependencias no se deben dar como obsequio por haber participado en alguna campaña presidencial ni mucho menos por ser gente allegada al círculo del presidente (hablo en general de cualquier presidente de la república), nunca dan la cara los titulares de las dependencias, hacen más política que trabajo en sus oficinas y de campo, así de fácil y así de sencillo, hay gente que nunca han trabajado en las oficinas de CONAGUA de todo el país y de la noche a la mañana llegan siendo directores de la Administración del Agua, o recaudadores o titulares de Cuencas, en un oficio foliado por MERCADOTECNIA DE MEXICO que va dirigido al Presidente López Obrador como primera autoridad del país, y en segunda, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se va a enviar en próximas fechas para solicitar reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en donde en primer lugar, se debe adicionar que los empleados de CONAGUA a nivel nacional que tengan más de 20 años en el ejercicio continuo dentro de la dependencia sean los candidatos a ocupar el cargo de Director de Organismo de Cuenca y de las Direcciones locales, lo anterior en un primer párrafo adicional, y en un segundo párrafo lo siguiente, las personas que tengan 15 años de servicio continuo en CONAGUA podrán ser candidatos a ocupar el puesto de Director o Directora del Agua, no sin antes haber sido evaluados y calificados por un Consejo externo que no sea de CONAGUA, sino, otro, pero que dependa de Presidencia de la Republica, lo anterior es importante, ya que la mayoría de los cargos en las diversas dependencias como la que acabo de mencionar, entre otras como es la SEMARNAT, SAGARPA, etcétera, practican exactamente lo mismo, quienes salen perjudicados por su falta de conocimiento al trabajo que desempeñan son los usuarios o que es lo mismo, las personas físicas y morales que realizan sus trámites, ya que hay trámites que llevan años en el sistema de CONAGUA y no les dan respuesta a los usuarios peticionarios, violando con ello la Ley de Aguas Nacionales, lo mismo debe pasar con las instituciones del sector Hacendario, también con las Secretarías o Dependencias del Gobierno Federal, los trámites burocráticos son debido a la falta de conocimiento de sus funciones de los titulares y su cuerpo administrativo que llegan y salen en cada administración, voy a solicitar oficialmente la intervención de algunos Diputados y Diputadas Federales, de igual manera solicitaré la intervención de la Comisión del Senado de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana que Preside el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, y de la Comisión de Recursos Hidráulicos que preside el Senador Raúl Paz Alonzo, el cual, en dicha Comisión se dictamina, estudia y se analizan las iniciativas y proposiciones que se encuentran relacionadas con nuestro vital líquido, de antemano, ésta última Comisión trabaja de manera abierta en materia hídrica, forzosamente y como bien lo dice el Legislador Raúl Paz, se tiene que marcar rutas dirigidas en favor de mejorar la legislación hídrica, se hará de la materia parte fundamental de la agenda política, legislativa y social de México, construir leyes que favorezcan a la sociedad mexicana, y es que , es muy grave lo que pasa al interior de CONAGUA, tan solo, el Director de Cuenca Frontera Sur no atiende las llamadas, y quienes las atienden no dan respuesta a las peticiones de los usuarios, MERCADOTECNIA DE MEXICO está trabajando para reactivar la economía mediante sus afiliados que son la mayoría de las productoras, personas físicas y morales que están trabajando para mejorar la economía mexicana, no se trata de poner el pie y no dejar avanzar, se deben quitar a los funcionarios y directores ineficaces que solo obstruyen el desarrollo económico de nuestro país, creo se debe aplicar el párrafo I del artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el cual indica que se fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos, no hay que olvidar que es de interés público la cuenca conjuntamente con los acuíferos como la unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos, la atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades, acuíferos, cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas con escasez del recurso, y varias más declaraciones del interés público, el artículo 9, fracción XX indica que CONAGUA tiene la facultad de expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos del Agua, de igual manera habría que reformar el artículo 10 de la Ley de Aguas Nacionales para eliminar que el Consejo Técnico de CONAGUA esté compuesto por los titulares de las diversas Secretarías, de igual manera, poner más orden en el Órgano de Control Interno, que realmente se observe el trabajo de Contraloría interna y todo lo relacionado a las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, poner al tanto a la Secretaría de la Función Pública el mal desempeño del cuerpo administrativo y Directores de las Cuencas del país.