Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Rescatan a náufragos de Puerto Madero

Déjame comentarte amigo lector que Marco Alfaro y Jorge y Mauricio Trinidad tres personas dedicados a la pesca (pescadores) originarios de Puerto Madero, salieron a trabajar el pasado 10 de agosto, sin embargo, los fuertes vientos arrastraron su lancha y los llevó mar adentro, perdiéndose por espacio de 27 días. Según se supo, los náufragos a través de radio, pidieron auxilio al dueño de la embarcación y se acordó enviar otra lancha para rescatarlos, pero las condiciones climáticas impidieron lograr ese rescate. Llegó el momento de desesperación al ya no poderse comunicar y el combustible se les agotó, y con ello vino la perdida de la orientación y el oleaje los alejó de la costa. Los pescadores Jorge y Mauricio Trinidad, hermanos de 28 y 30 años respectivamente, así como Marco Alfaro de 50 años, lograron sobrevivir tras de naufragio en aguas del Océano Pacífico, la ser rescatados comentaron que para sobrevivir tuvieron que beber agua de lluvia y sangre de dos tortugas que pudieron capturar, así como pescado que obtuvieron con sus redes…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS …

Nuevamente los policías dan tema de que hablar, dan noticia, y ahora toco el turno al municipio de Ocosingo donde nos informan que Policías de ese municipio denuncian la falta de recursos para realizar sus labores en este municipio. Los jenízaros demandan, desde la falta de buen equipo y uniformes, como el abuso de los jefes que están al mando de éstas agrupaciones. Ante esa situación los policías de Ocosingo realizaron un paro laboral, para poder ser escuchados y así tener solución a las problemáticas que hoy tienen, exhiben al presidente municipal interino de no dar la cara y no solucionar este problema. Amenazan que si en estos días no les resuelven llevaran a cabo otras acciones…sin comentarios…Luego de iniciar una carpeta de investigación por el delito de Homicidio Calificado en agravio de una persona del sexo masculino de origen guatemalteco, hecho ocurrido en las primeras horas de este domingo en la ciudad de Tapachula, la fiscalía de inmigrantes señaló que recibió la noticia criminal por parte del C-5, informando que en el Bar denominado la Chopería, ubicado en Plaza Cafeto, se escucharon detonaciones de arma de fuego y que una persona resultó lesionada, por lo que Elementos de la Policía Especializada y Peritos de la FGE, constataron que la persona lesionada habría perdido la vida cuando arribó a las instalaciones de la Cruz Roja de esta localidad quien presentaba lesiones producidas por arma de fuego. Cabe destacar señalaron que “La víctima fue identificada con el nombre de Luis Ricardo Arios Ramírez, de 34 años, de nacionalidad guatemalteca”. La Fiscalía de Chiapas realiza las investigaciones correspondientes para esclarecimiento del móvil del delito y dar con él o los responsables del este lamentable hecho. Lo cierto es que se deben clausurar ese tipo de antros, sin embargo, nadie ha dicho esta boca es mía…pero mejor hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK