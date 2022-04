Asesoría legal

Rescatemos a México

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Rescatar a México es inculcar valores a nuestros hijos e hijas, el México de hace 30 o 40 años era un país tranquilo, no había tanta violencia como lo hay actualmente, el resultado es la falta de valores en las casas, las personas tienen hijos porque sostienen relaciones sexuales irresponsablemente, ya que las estadísticas indican que más del 60 % de los hijos procreados son hijos no deseados, no planeados ¿Cómo se ve y se sabe esto?, bien, los padres que no planearon hijos son los padres hombres irresponsables que no otorgan pensión alimenticia a sus hijos, poco les importa si viven o mueren sus hijos, esos padres irresponsables son producto de parejas que no planearon hijos y que solo sostuvieron relaciones sexuales por el momento y porque les ganó la calentura, esa es la verdad, la mayoría de los hombres en México son machistas, irresponsables, golpeadores de mujeres, sus actos están basados en sus antepasados, esas personas que crecieron con las películas de Pedro Infante y Vicente Fernández, dos personales de películas machistas, estos personajes se las pasaban en las cantinas (así va el guion) supuestamente tomando siempre bebidas alcohólicas y buscando pleitos, y cuando llegaban a sus casas siempre tenían problemas con sus parejas (obviamente todo actuado), pero, esto es lo que se le inculcó al pueblo de México mediante películas y novelas que nada bueno aportan a quienes los ven, los dos personajes mencionados son ídolos no de México porque en sus promociones generalizan, ellos dos son ídolos de gente machista nadamas, no de todo México como lo indican, los hombres viejos ridículos siempre le han dicho a su descendencia que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, por lo regular los hombres viejos mujeriegos solo dan dos cosas, dinero y asco, es importante frenarse a pensar que podemos cambiar el destino de México, debemos rescatarlo, ¿a qué me refiero?, a lo siguiente, hace más de 30 o 40 años no había criminal tan despiadado, sin embargo, México gozaba de una muy buena economía, habían petroleros, presidentes de la republica diplomáticos y políticos y de alguna manera respetaban al pueblo de México, como que se gozaba más la vida, podías salir a las 2 de la mañana y a los que pasaban frente a ti te saludaban, hoy en día, ya no hay valores, si sales a las 2 de la mañana o te secuestran o te asaltan y de paso te pican con algún arma punzocortante que traigan, la corrupción ha crecido a lo largo de los años y la ignorancia también, yo no entiendo por qué tienen hijos si no los desean, solo traen a seres al mundo que el día de mañana se convierten en unos criminales, y es lo que hoy más tenemos, ¿de qué manera vamos a rescatar a México?, amar a nuestros hijos e hijas, inculcarle valores, que conozcan a nuestro Padre Dios, a saber dar gracias y ser agradecidos por todo lo que llega a nosotros, a que respeten a sus compañeros y compañeras de escuelas y que sean solidarios con ellos, a enseñarles el camino del bien, decirles que mediante sus estudios o habilidades empresariales todo lo tendrán y que ese poder es para apoyar a los demás y darles trabajo a mucha gente que lo necesita, no se necesita tener a nuestros hijos dentro de un cubo para que nada les pase, no se necesita tenerlos en las nubes, no, se necesita bajarlos y mostrarles la verdad del mundo entero, que tal vez se han de encontrar gente envidiosa pero que todo lo dejamos en manos de Dios y lo más importante, no fomentar en los hijos e hijas las venganzas, los odios y las envidias, ya que hay padres que sus actos son violentos, por ello sus hijos son exactamente igual, creen que no dejarse de nadie es ser valiente o más que los demás, claro que no, eso es ser una persona irracional, es importante fomentar el deporte, los estudios y el compañerismo en nuestros hijos, a partir de ahora hay que hacer de nuestros hijos un semillero de empresarios exitosos, nobles y solidarios, que respeten a sus trabajadores y que gracias a su esfuerzo de sus trabajadores nuestros hijos ganan, hay que mostrar el camino correcto de ser empresario, que el pastel y todo lo recibido es importante y bueno compartirlo con los demás o con quienes hicieron posible llegar a la meta laboralmente mediante bonos y ayuda económica de pasajes, etcétera, esto es rescatar a México, dejarle a nuestro hermoso país hijos e hijas con valores y bien educados, que respeten a los demás, y que cuando algo se solicita se debe pedir siempre por favor, no actuar como un empresario o profesionista prepotente ni arrogante, porque si los hay, no se trata de decirle a nuestros hijos te amo y que esas palabras solo sean de dientes para afuera, al decir te amo es estar con ellos en las buenas y las malas, a orientarlos correctamente cada vez que lo necesiten, sentir el apoyo de los padres pero también enseñarlos a ser independientes y que tomen sus propias decisiones, rescatar a México es tener hijos e hijas bien preparadas, inculcarles el estudio, de hecho, hay hijos e hijas que les gusta mucho el estudio pero lamentablemente los padres son unos irresponsables ya que dicen no tener dinero para las colegiaturas ni sus libros pero si tienen dinero para organizar eventos y borracheras, es ahí donde también los hijos se desorientan y caen exactamente en lo mismo que los padres, se convierten en unos alcohólicos y a temprana edad se juntan con sus parejas aunque no sepan nada de la vida y lo único que saben es trabajar en algún oficio y tomarse en alcohol el dinero ganado y a la mujer incluso la mandan a trabajar, las golpean aun embarazadas y las humillan, las tratan mal, este es el resultado de hijos no deseados, entonces la pregunta es, ¿Dónde están los hijos que si fueron deseados?, es buscar una aguja en un pajar.

Hoy en día nos quejamos que hay mucha delincuencia, pero, temo decir que la culpa no la tiene el gobierno, la culpa la tienen los padres que no supieron orientar ni amar a sus hijos, estamos a tiempo de mostrarles el camino correcto a los bebés hoy en día, esos bebés que son el futuro de México y del mundo entero, porque nunca se sabe a dónde se van a air a vivir y que mañana sostendrán al mundo entero, esos bebés que son la esperanza de México, hay que amarlos profundamente, decirles diariamente te que los amamos, hay que destinar nuestro tiempo para el trabajo y para nuestros hijos e hijas, hay que jugar con ellos, hay que estar presentes en todos y cada uno de sus eventos importantes escolares, no solo es mandar a la esposa, es también participar los padres, y gracias y felicidades a esos padres ejemplares que han orientado y estado con sus hijos en todo momento, porque si los hay, yo en lo personal a mi hija de un año de edad le estoy mostrando el camino del bien y le hablo de Dios, pero, respetaré su libre albedrío, respetaré sus opiniones y todo lo que diga en casa será tomado en cuenta, porque las opiniones de los hijos e hijas cuentan no importando la edad que tengan, nunca permitamos que nuestros hijos se sientan desplazados, nuestros hijos e hijas son la respuesta a rescatar a México, hay que amarlos y convertirlos en seres de bien, tengamos fe, y lo más importante, hay que tenerle mucha paciencia a nuestros hijos, jamás gritarles, ni humillarlos, hay que amarlos.