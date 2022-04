Polígrafo Político

Darinel Zacarías

Rutilio, el Gobernador mejor evaluado

“La buena política permite crear y tender puentes, no para dinamitarlos. No más una política anacrónica, ya no es deseable”.

Joaquín Sabina

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se posiciona como el primer gobernador de Morena mejor evaluado en el país, con un 56.5 por ciento.

De acuerdo al ejercicio demoscópico realizado por la empresa Mitofsky, el mandatario de Chiapas encabezó las estadísticas de gobernadores con mejor desempeño de extracción morenista.

En segundo plano quedó la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum con 53.1 por ciento y en tercer lugar el estado de Baja California Jaime Bonilla con un porcentaje de 45.4.

En este ranking que elaboró Mitofsky no dista mucho de los otros ejercicios de medición que realizan otras empresas para medir la aceptación y eficiencia de gobierno.

El gobernador Rutilio Escandón se ha logrado posicionar entre el top cinco de los mandatarios con mejor desempeño y con mejores resultados, luego de implementar medidas gubernamentales apegadas a la llamada Cuarta Transformación.

La aprobación de los gobernadores se determina de acuerdo a la percepción que los ciudadanos en temas como salud, seguridad, infraestructura, políticas públicas, educación, etc.

En el ejercicio del bimestre anterior, los números y datos ilustrativos no varían en gran proporción, pero si vuelve a colocar al Gobernador de Chiapas, ahora en el primer sitio.

Recordará amable lector, que en la calificación para los gobernadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del mes de marzo, Rutilio Escandón Cadenas ocupó el segundo lugar, le seguía Baja California, Jaime Bonilla, con 44.4 por ciento y a unos cuantos puntos de la Ciudad de México, encabezada por Claudia Sheinbaum, quien ocupa el primer lugar.

Chiapas en está ocasión movió el tablero y sustituyó a Claudia Sheinbaum, colocándola en segunda posición.

Si nos vamos al plano general de los 32 mandatarios, la encuestadora coloca a Rutilio Escandón en cuarto lugar, desde el inicio de su gobierno, ha permanecido en la aceptación de sus gobernados.

Su mandato dio un giro de 180 grados, políticas públicas y agenda de gobierno basadas en austeridad y optimación de recursos.

Puso fin al dispendio y a la vida de virreyes. Trabaja fuertemente en una política de justicia social, tal cual lo marca la liturgia de Andrés López Obrador.

Buscó un Gabinete donde prevaleciera la equidad de género y promueve desde su llegada una justicia elemental justa y en completo estado de derecho.

Reitera en sus reuniones con su Gabinete legal y ampliado que quién violente y desacate las leyes de Chiapas, serán sometidos a juicio sin distingo alguno.

Hasta hoy ha dado cabal cumplimento a su juramento ¡Un gobierno austero, pero eficaz!

La reducción de 21 secretarías a 15 le ha dado buenos resultados y sobre todo, la optimización de recursos económicos.

Aunado a ello, se ha proclamado aliado de las políticas de AMLO, destacando la honestidad y austeridad como formas de vida y gobierno en Chiapas.

El cambio no es de gobierno es de régimen. Rutilio puso fin a una manera de ejercer gobierno, basadas en el despilfarro.

Cerró filas para mitigar la corrupción de una horda de políticos que estaban acostumbrados a malversar y a vivir bajo el amparo de la impunidad.

Los que se niegan a ver un gobierno diferente y distinto, son los mismos que eran estaban a acostumbrados a las prácticas de la vieja usanza y como dicen en mi natal pueblo, se les acabó el chipilín de gratis.

PD1: El Senador por Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, pidió a la Secretaría de Salud federal considere como esencial las actividades turísticas, para el reinicio de sus operaciones, a fin de la reactivación monetaria de este sector, el cual es un motor para la economía de nuestro país y que por esta pandemia los estragos son incuantificables.

PD2: En Tapachula la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda ha dado muestras de la preocupación por el acelerado crecimiento número de contagios en su municipio. Con un trabajo en todos los frentes ha instruido reforzar las medidas preventivas, pero hay que decirlo también debe la ciudadanía entender y acatar las recomendaciones sanitarias. El llamado es claro ¡Prudencia humana! Por favor.

