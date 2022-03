Letras Desnudas

Sabiduría Política

En la corrupción, en la impunidad, en los escándalos y en el cinismo de nuestros políticos, incluso en los abusos de poder más deleznables también hay relajo. Aquí les dejo unas frases de muestra:

No es que te ignore, es que sólo te doy la importancia que mereces (atribuida a Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos).

¿Usted es pedrito? Me gusta el nombre, por si alguna vez tengo un perro (esta frase se le achaca a César Chávez Castillo, ex coordinador de asesores de Pablo Salazar Mendiguchía. Se le recuerda por su espíritu solidario, su bondad y por la amistad sin igual con Pedro Raúl López Hernández, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos).

Los chiapanecos jamás entenderán a sus genios. O los encarcelan o los hacen gobernadores (asignada indistintamente a los exgobernadores Pablo Salazar y Juan Sabines Guerrero).

Gobernante que cede un milímetro de poder se arriesga a la prueba del tiempo (la frase se le atribuye a Miguel Ángel Córdova Ochoa, el Amigo Migue. Acusado injustamente de no pagar sus deudas y convertir al Ayuntamiento de La Concordia en patrimonio familiar. Le gustan las series de narcos y la película La ley de Herodes. Autor de las comedias: “Me quedaré por siempre, aunque rezongues” y “¡Arriba las manos, llegaron los Córdova!”.

Más vale una lamida de botas que cien años de pobreza (atribuida indistintamente a Alejandro y Antonio Gamboa).

La corrupción es la peor fetidez que la gente reconoce en un político (familia Morales Vázquez. El deporte favorito de los miembros de esta estirpe es el paracaidismo presupuestal).

De todos los políticos de Chiapas yo sí sé qué es la pobreza. Porque para llegar a mi colegio teníamos que pasar por dos o tres escuelas públicas (Roberto Albores Gleason. Oficio: Bon vivant. Hombre de grandes ideas que no las dice por modestia y cree que en la democracia está la respuesta a todas sus frustraciones. Letanía favorita: “Papi, yo quiero ser como tú”).

Somos un organismo de la Secretaría de Salud de México que nació con la finalidad de proveer servicios de salud de altísima calidad a las personas que no tengan seguridad social por parte del IMSS o del ISSSTE. Con nosotros sí tendrás la atención médica que requieres, además de medicamentos gratuitos. Sustituimos al Seguro Popular que no era seguro ni popular. Para acceder a nuestros servicios no necesitas estar inscrito a nada, tan sólo tu INE, tu CURP o tu acta de nacimiento. Pero si tienes cáncer, diabetes, problemas renales, enfermedades cardiovasculares, obesidad, infecciones del tracto respiratorio, VIH/Sida, artritis, asma, EPOC, fibrosis quística, demencia, mal de Alzheimer, epilepsia, esclerosis múltiple, mal de Parkinson, tosferina, hígado graso, calentura, gripe, chancro, mal de ojo, sipitera, ojo de pescado, enfermedad del beso, síndrome de Rapunzel, enfermedad del vampiro, etcétera, etcétera, te recomendamos elijas mejores opciones. Nota: por el momento tampoco estamos surtiendo medicamentos (publicidad del Instituto de Salud para el Bienestar).

Los reprimo para que entiendan (Pablo Salazar Mendiguchía. Devoto de Dios. Carismático. Odia la mentira, el fraude y los bebés llorones, especialmente si son de Comitán, Chiapas).

¿Sabes qué es peor que inútil? Inútil e ignorante (frase atribuida a María Elena Orantes López. Mujer exitosa, gran conversadora, líder de causas sociales, hábil en el debate, político de alto nivel, ideóloga y promotora de ideas progresistas, es lo que siempre ha soñado ser. Lugar de origen: Chenalhó, Australia).

Cuando veas que ya nadie te toma en serio cambia de partido y hasta de ideales (lema de Paco Rojas Toledo. Membresía en disponibilidad).

Siempre es preferible unos meses de rodillas que ver la oportunidad pasar (cita adjudicada a Karla Burguete Torrestiana. Puesto: Encubridora en la Sindicatura Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Profesión: Licenciatura en Oportunismo y Complicidad. Gusta del debate a gritos, las comidas exóticas, la ropa de diseño exclusivo y la prepotencia. Hobby: ser tapete. Originaria: Ratería, Aguascalientes).

El cristianismo lo dejo en la mesa. Soy cristiano en la iglesia de mi papá, pero aquí en el Ayuntamiento soy político (cuentan que ha dicho un par de ocasiones Sunny Themeny Pérez Gutiérrez, quinto regidor en el cabildo de Tuxtla Gutiérrez. Virtud: ser hijo del influyente pastor evangélico Josué Pérez Pardo. Pasatiempo: viajar al extranjero, presumir automóviles de lujo y comprar ropa de marca. Recientemente quiso abusar de la buena fe de las personas entregándoles una tarjeta con la que según obtenían descuentos en algunas clínicas privadas, notarías, etcétera, pero pidiéndoles sus datos personales. Es decir, hacía proselitismo fuera de la ley y sin sus propios recursos. De ahí que su versículo bíblico favorito sea: “Dios no vino por los justos, sino por los pecadores”).

A falta de madre, un buen padrino (imputada a Yassir Vázquez Hernández. Fortaleza: ahijado de Juan Sabines Guerrero. Cargo: protegido del gobernador morenista Miguel Barbosa. Autor del libro de autoayuda: “¡Qué viva el centro! Un legado de impunidad para toda la vida”).

La crítica no me llega, el insulto no me toca/ La crítica no me llega, el insulto no me toca (letanía de Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Signo del zodiaco chino: cerdo. Profesión: doctorado en Ciencias de la Simulación. Refrán: atáscate ahora que hay lodo. Ponente de los cursos: “Solución a los obstáculos de la Ley de Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas” y “Los beneficios de la modificación de convenios con los proveedores”. También es autor del libro: “Soy rico. Gracias, MORENA”).

La moral, la honestidad, el buen ejemplo, los buenos principios y la responsabilidad son pautas útiles para aquellos que no tienen ambiciones personales (imputada a Samuel Chacón Morales. Saqueador. Traficante de influencias. Sabinista. Creador de los diplomados: “Arrodíllese ante los poderosos y aumente su impunidad” y “Los siete privilegios del fuero”).

Mi juventud proviene de mi espíritu, de mi fuerza intelectual y de mi compromiso con la sociedad chiapaneca. Por eso hoy me siento más vivo que nunca y más joven cada día (Plácido Morales Vázquez. Oficio: florero. Protagonista de las tragicomedias: “No fui gobernador por un voto: el de mi hermano Carlos” y “La esperanza muere al último”).

yomariocaballero@gmail.com