Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Sandoval y Ojeda, los únicos secretarios nombrados

A dos años del gobierno de López Obrador, los resultados en temas de Seguridad, Salud y Economía muestran sólo un largo periodo de ocurrencias, errores y fracasos. Pocas eran las expectativas con las que se esperaba el informe del Presidente este 1º de diciembre, tal como lo dijo en su momento Albert Einstein “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. Esta frase tan utilizada para hablar de la incapacidad al cambio en los sistemas anquilosados bien podría aplicarse a la necedad de este gobierno morenista y, es que, al tratar de hacer una evaluación del segundo año de gobierno, los retrocesos superan cualquier intento de avanzar en el desarrollo integral del país. En materia de seguridad los homicidios dolosos han llegado en dos años a más de 60 mil, muy por encima del peor año que haya tenido cualquiera de los pasados sexenios. El secuestro incrementó su taza en el 2019 muy por encima de los 10 últimos años, de no ser por el confinamiento social debido a la contingencia sanitaria, el año 2020 hubiese sido también otro de los peores años que esta administración lleva en materia de seguridad registrando cifras históricas. La disminución en delitos de alto impacto, a diferencia de lo afirmado por el exsecretario Durazo como resultado de un buen trabajo, se debe a la falta de movilidad ocasionada por la pandemia. Los resultados de la SSPC bajo las órdenes de él en estos dos años explican de sobra su salida. Es claro que a dos años los programas sociales que el gobierno instituyó como estrategia en la disminución del delito no han dado ningún resultado, no hay transparencia en el padrón de los beneficiarios y por consiguiente la imposibilidad de poder medirlo. La creación de la GN, pese a los esfuerzos de las Secretarías de la Defensa y Marina, no ha sido suficiente para combatir el delito ni la pacificación del país y, no por falta de capacidad, sino por falta de objetivos específicos y medibles del Gobierno Federal. No hay estrategia sin acciones para la gobernabilidad, ni para el orden social, la falta de reacción frente a la delincuencia en hechos violentos junto con la incapacidad para defender y defenderse resta al éxito de una nueva policía civil, que ni es civil, ni es policía. Vemos a la GN dedicada a un amplio rango de funciones, a un año de su creación, no hay evidencia que su presencia sirva para disuadir a los criminales y disminuir la violencia, sin embargo, las múltiples acciones que desempeñan junto con las Fuerzas Armadas le han valido para que los secretarios Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda hayan sido los únicos a quienes distinguió y nombró en su informe de gobierno, y cómo no si a las funciones que han desempeñado en este rango tan amplio, hoy se les perfila a transportar, resguardar y distribuir la tan esperada vacuna, con la salvedad de saber si contarán con lo necesario para la cadena fría que ésta necesita. Sin fortalecimiento a las instituciones civiles encargadas de la seguridad, las múltiples responsabilidades administrativas de la FA y la negación a modificar la estrategia asegurando que ha sido exitosa sin ninguna evidencia para demostrarlo, el sexenio de Morena se perfila a ser el más sangriento e inseguro en la historia de México.

DE IMAGINARIA

En la semana en que se ha alcanzado el número más alto de contagios desde que inició la pandemia y se entra en una etapa de alto riesgo con hospitales saturados, falta de insumos y la cerrazón de quienes están al frente, Sheinbaum tendrá que elegir entre regresar al semáforo rojo o proteger la actividad económica, así de sencillo, la salud o el hambre. Finalmente, la FGR encuentra un caso contra García Luna con el cual podría lograr su extradición.