Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Si los discursos fueran acciones

El informe presidencial motivo de la gran verbena en plena 4ª ola de pandemia y bajo la amenaza de Ómicron, nueva variante del virus más contagiosa y posiblemente más agresiva, reunió en el Zócalo a más de 200 mil personas, sin ninguna precaución y sin la sana distancia que tanto preocupa a la jefa de gobierno, quien por cierto dicen que los sentimientos encontrados de los que hizo gala la tenían feliz por ser, hasta el día de hoy, candidata de presidencia para el 2024 y, nerviosa e inquieta por la inminente 4ª ola de enfermedad y lo que representa para la CDMX un estrepitoso aumento de contagio. No nada más desde el ámbito de salud o económico, sino político en momentos en los que, por los siguientes 3 años, deberá caminar sin líneas del metro caídas, inundadas o incendiadas, sin crisis hospitalaria, sin represión a violentas manifestaciones y sin sobresaltos que fortalezcan a sus más cercanos contrincantes. Sucedió todo tal como se esperaba, cientos de camiones en carreteras hacia la CDMX con simpatizantes traídos a modo tal como lo hacía el PRI, sin coronavirus. Se sabe que para el Presidente hacer campaña está por encima de la enfermedad, sin pensar que ante tal evento en donde la gente permaneció compartiendo, comiendo y bebiendo por largas horas a una estrecha distancia en momentos en que se alentaba la ovación al discurso, se expusieron al contagio, regresando, en la mayoría de casos, a comunidades en donde los servicios de salud son insuficientes. Del informe no hay mucho que comentar, un discurso conocido, no sólo por los 3 informes que da a lo largo del año, sino porque lo escuchamos cada mañana en Palacio Nacional. La falta de resultados en temas de seguridad principalmente, no le permite ahondar en su discurso con datos que hieren sus buenas intenciones, porque con buenas intenciones seguimos enfrentando al enemigo que cada vez es más grande, más violento y menos benevolente con los municipios acechados. Basta con citar, en la víspera de la magna celebración, al comando que liberó del penal de Tula Hidalgo, al líder huachicolero y a 9 integrantes de este grupo criminal. Como marco al discurso de triunfo del Presidente, coches bomba y un operativo criminal exitoso son la evidencia que en este tema nada camina bien y que, a pesar de la conformación de la GN, de las acciones de las FA, de la confianza que el presidente le tiene al General Secretario, sin acciones ofensivas y ni siquiera defensivas, se podrá contener el aumento de criminalidad a lo largo del país. El dicho de que el gobierno pone los abrazos, los criminales las balas y el pueblo los muertos, refleja el discurso de la titular de la SSPC Rosa Ícela Rodríguez, quien a pesar del fuerte discurso de la senadora Lily Téllez ante la pasividad del gobierno frente a grupos criminales, es ahora frente a diputados que insiste en que la política de “Abrazos y no Balazos” es una estrategia de inteligencia para evitar el uso de la fuerza armada en forma reactiva, lo que ocasiona muertes entre la población civil. Le pregunto Secretaria ¿Qué son los muertos que superan al doble el sexenio de Calderón? ¿Qué son los turistas muertos por la violencia entre narcos? ¿Qué son los pobladores muertos por criminales que se apoderan de sus casas, sus calles y su libertad? La estrategia de inteligencia a la que usted hace mención ya agotó la posibilidad de dar resultados, es hora de que el gobierno con la infraestructura que ha creado y fortalecido defienda al pueblo de México.

DE IMAGINARIA

Le asigna el Presidente al EM la distribución de medicamentos, situación que tiene al Gobierno Federal en entredicho con la sociedad. La confianza que históricamente le tienen los ciudadanos a la Institución en tareas de salud y protección ciudadana, le brinda al presidente la seguridad de que lograrán lo que no han podido cumplir las instituciones civiles.