Asesoría Legal

Soberanía Nacional no debe ser violada

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

México ha sido agredido un sinfín de veces por Estados Unidos, no obstante le robó en 1848 más de la mitad de nuestro territorio sino que sus agentes de la DEA operan en México para colectar datos de los cárteles de la droga, de hecho, si se les ha permitido es por políticas internas del Gobierno Federal, pero no por la ley, ya que ningún país debe ser violado en su soberanía como lo está haciendo Estados Unidos a México desde hace mucho tiempo, y es que resulta, que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el Gobierno de Biden ha pedido al gobierno mexicano que más agentes de la DEA ingresen a México y que los agentes estadounidenses que ya están operen con más libertad, es inaudito, Estados Unidos no tiene vergüenza en hacer semejantes solitudes después de que nos han tratado muy mal tanto las autoridades como sus ciudadanos, nada tienen que venir a nuestro país agentes estadounidenses, eso limita la capacidad de las autoridades mexicanas haciéndolas quedar en ridículo internacionalmente como dando a entender que nuestras autoridades son tontas, no lo son, Estados Unidos siempre ha querido tener el control de los países sintiéndose superior a los demás, Estados Unidos no es más que un país como cualquier otro, la diferencia es que ellos manejan el dólar basándose en la mercadotecnia todo el tiempo, es por ello que nunca se devalúa, las personas del mundo entero han hecho crecer el ego de ese país por eso se sienten superiores a los demás, ¿Cuándo se ha visto que México ingresa a Estados Unidos para recolectar datos de las bandas criminales, pandillas y drogadictos estadounidenses?, jamás, ni nos interesa su vida de los estadounidenses, de hecho, más del 80 % de los estadounidenses son adictos a la droga, y nosotros no somos culpables que Estados Unidos no tenga la capacidad para lanzar campañas contra las adicciones, o que no tengan la capacidad para poder detectar cargamentos a Estados Unidos procedentes de varios países, entonces, ¿Quién es aquí el que no puede con las cosas?, los estadounidenses ejecutivos y empresariales son buenos realizando negocios y robándose los territorios de varios países, pero, no tienen siquiera la capacidad para poder controlar de las adicciones a sus ciudadanos, México no es culpable de nada, y agentes de la DEA en México no deben estar porque se viola la soberanía nacional, no existe ni hay ningún artículo dentro de las leyes mexicanas que permita que agentes extranjeros operen en nuestro país, nadie, ni el presidente de la república, como tampoco ninguna autoridad judicial está por encima de la ley, no se deben extender permisos para ningún agente extranjero y dejarlo operar para recolectar no solo datos de los cárteles sino de la gente en general, para eso están nuestras corporaciones policiacas, no necesitamos de ningún agente de la DEA, ni del FBI, ni de ninguna otra corporación estadounidense, aquí no, nuestra soberanía se debe respetar, y antes de tomar una decisión así, el presidente y varias dependencias deben mandar a realizar un estudio tipo encuesta a las personas en general cumpliendo el rango de edad de los 18 a los 60 años de edad, estoy muy seguro que la idea no es buena, los agentes cuando están en nuestro país vienen solo a querer manipular a nuestras autoridades como siempre lo han hecho, Estados Unidos no tiene ningún permiso internacional para poder operar en los países que se le dé su regalada gana, México en lugar de estarle dando entrada a las autoridades estadounidenses lo mejor que puede hacer es demandar al Gobierno de Estados Unidos ante una Corte Internacional para que nos regresen lo que nos robó en 1848, porque eso de que Estados Unidos le ganó a México la mitad de su territorio limpiamente en una guerra, no es así, nos robaron desvergonzadamente, y todavía tienen la desfachatez de pedir que sus agentes de la DEA y otras corporaciones operen libremente en nuestro país, ¿pues qué somos? ¿Idiotas?, ya estuvo bueno de que Estados Unidos ande pisando los países que quiera creyéndose la autoridad máxima mundial, no lo es, son unos descarados y sinvergüenzas rateros, la pregunta es, ¿en qué Ley el gobierno de México se sustenta para permitirle la entrada a los agentes extranjeros?, ¿Qué pretenden realmente con la entrada de agentes extranjeros a nuestro país?, ¿traficar no solo drogas, sino armas y órganos?, ¿de qué se trata?, el pueblo de México no está enterado de tan estúpida solicitud reciente, los mexicanos no somos narcos, ni secuestradores, ni homicidas, los mexicanos somos gente de bien, hospitalarios, trabajadores, empresarios, profesionistas, amas de casa, gente normal, Estados Unidos es quien nos puso la mala fama internacional, por su culpa somos mal vistos en varios países, la Ley de Seguridad Nacional debe reformarse completamente y no permitir la entrada de agentes extranjeros a nuestro país, de hecho, los agentes estadounidenses están mal capacitados, detuvieron en su momento al General Cienfuegos siendo inocente de los cargos imputados, para empezar, México cuenta con las Fuerzas Armadas y son las que deben desempeñar su papel como tal, pero, las Fuerzas Armadas legalmente se suponía que solo estaban para cuando haya un estado de guerra, pero no para circular en carreteras y detener migrantes, las cuestiones internas de seguridad de nuestro país solo le competen a las autoridades mexicanas, no a las autoridades extranjeras, Estados Unidos solo quiere que México coopere en todo, y ellos no cooperan en nada, en lo personal, en lugar de que nuestras autoridades exijan al gobierno español que pidan perdón de como trataron a los nativos de cuando supuestamente se descubrió América, que en realidad no descubrieron nada, mejor que nuestro señor presidente y con todo respeto pida con demanda ante una Corte Internacional la devolución del territorio que Estados Unidos le robó a México, eso sí es denigrante, nos despojaron de nuestra propiedad, nos han insultado, y de paso quieren operar en nuestro país, que equivocados están, la Constitución de Estados Unidos permite a los agentes federales operar en el extranjero, pero nuestra Constitución no permite la entrada de agentes extranjeros a México, de hecho, el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, es por ello, que ninguna autoridad mexicana puede ni debe darle autorización a agentes extranjeros a nuestro país.