Una candidatura muy costosa

Leopoldo Mendívil

DRA. ANGÉLICA CAZARÍN,

PRESIDENTA,

SOCIEDAD MEXICANA DE ESTUDIOS ELECTORALES:

Trampa adelante, otros lloren, yo cante.

Anónimo

Es muy probable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida ayer viernes por la noche el futuro de Félix Salgado Macedonio. Todo un personaje a quien seguro, SOMEE, a su cargo, ya analiza.

Recuerdo a Salgado Macedonio cantando “El gato volador” junto a su moto, siendo legislador. También está su lado oscuro; los trascendidos señalan la penetración del crimen organizado en Acapulco a raíz de su gobierno en el municipio.

La controversia rodeando a Salgado Macedonio. No obstante, y según Mario Delgado, líder de MORENA, don Félix resultó el aspirante más popular para ser candidato a la gubernatura de Guerrero, según la consulta interna; y en esas estaban cuando se difundieron las denuncias en su contra por violación, una de las cuales está vigente.

Ello no detuvo la protección presidencial. En su conferencia mañanera del 4 de marzo, el presidente se quejó de las críticas contra Salgado, difundidas por medios nacionales y The New York Times. “¡Ya chole! -exclamó López Obrador-, ¿no saben que el principal acusador es el ex procurador de Guerrero del gobierno priista…?”

Con esa frase, AMLO invisibilizó a las mujeres abusadas y enfureció a las feministas. La noche del 8M, la fachada de Palacio Nacional fue iluminada con la leyenda Un violador no será gobernador. (¿Habrá dormido el presidente?) Por su parte, legisladoras morenistas pidieron a Salgado renunciar a la candidatura.

Siguiendo instrucciones presidenciales, Mario Delgado organizó ooootra consulta, según la cual Félix calificó con honores en preferencia electoral, cercanía con la ciudadanía, conocimiento de la entidad, credibilidad, honestidad y -faltaba más- respeto a las mujeres. La voz del pueblo bueno y sabio de Guerrero se hubo expresado…

Luego vino la segunda tormenta, cuando el Instituto Nacional Electoral canceló el registro de Salgado como candidato, por faltar al artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obliga a todo pre-candidato a presentar un reporte de gastos de pre-campaña en una fecha determinada, so pena de perder el registro. Félix lo presentó tarde y en ceros.

El informe, además de tardío, era inaceptable, ya que el INE consideró las imágenes de eventos organizados alrededor de la precandidatura, difundidos en la página Facebook de Salgado. Los eventos cuestan aquí y en Guerrero.

La discusión adquirió, como usted apreciará, doctora Cazarín, tonos alucinantes. Delgado afirmó que en las contiendas internas de MORENA no hay precandidatos sino “coordinadores estatales en defensa de la Cuarta Transformación”. De risa.

Por su parte, Félix adujo que su cuenta de Facebook fue vulnerada y su imagen suplantada. Pronto, las imágenes fueron bajadas de Facebook y, en entrevista para Milenio Televisión, Salgado aseveró: “Yo nunca adquirí la jerarquía de precandidato”.

Así llegamos a abril, doctora Cazarín, con Félix y sus huestes bloqueando algunos accesos al INE y amenazando con juicio político a los consejeros. Ahora Salgado se encuentra en plantón a las puertas del TRIFE, en espera de la resolución final sobre su impugnación a la cancelación de su candidatura. Pareciera como si la vida de la República dependiera de que él gobierne Guerrero…

Pero Salgado no contó con que en YouTube aparece un spot en el que él dice a cámara: “¡Paisanos y paisanas: hoy 4 de diciembre de 2020, he quedado legalmente registrado como precandidato al Gobierno del Estado por mi partido, MORENA…”

Si el TRIFE revoca la decisión del INE y restituye la candidatura de Félix, sabremos qué nos espera para el 6 de junio. Y entonces sí, ¡a ver cómo sobrevive la República!

