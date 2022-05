Asesoría Legal

Urge desalojo de migrantes de Chiapas y Baja California

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Para que una persona pueda poner una denuncia en contra de un funcionario se debe entonces comprobar con sustento y fundamento, ya que existen muchas personas que se dicen ser activistas de los derechos humanos de los migrantes en Chiapas y otros puntos de la republica mexicana, uno de ellos es el “activista” Luis García Villagrán quien ha denunciado ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) al Instituto Nacional de Migración sobre extorsiones, robos y malos manejos al interior de ese Instituto, lo cierto es, que este señor ha obstaculizado y polarizado totalmente el ambiente de paz que se vivía en Chiapas antes de llegar y quedarse los migrantes en dicho Estado, por un lado, es falso que los elementos del Instituto de Migración estén cobrando entre 200 y 300 dólares para dejar transitar por México a los migrantes de otras naciones y les diré porque, para empezar en un punto de revisión que está entre Chiapas y Veracruz (límites) hay personal no solo del INM sino también de la FGR los cuales hacen una revisión super profunda y es entonces donde podrían regresar a los migrantes que están en nuestro país, cuando esto haya sucedido dudo mucho que los demás migrantes den dinero a los elementos del INM ya que entre los mismos migrantes todo se comunican, es lógico y obvio que el autollamado “defensor de los derechos humanos” de los migrantes solo quiera la atención no solo de los medios de comunicación sino también de los migrantes para que muy probablemente por dinero los ayude a seguir su camino al norte del país, lo que éste “defensor de los derechos humanos” busca es economía por parte de los migrantes y en segunda darle en la torre a la salud de los chiapanecos y del país entero, ya que los migrantes entran a nuestro país enfermos, de hecho, los migrantes de nacionalidad africana, haitianos y cubanos son los que por lo regular han encabezado la violencia desatada entre ellos mismos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y de la COMAR, todo lo quieren rápido y no están de acuerdo en que las oficinas estén cerradas, los migrantes han de creer que el gobierno mexicano solo está a su disposición, los migrantes entraron a nuestro país de una forma violenta, incluso, enfrentándose a la Guardia Nacional en el rio Suchiate, los migrantes no son bienvenidos en nuestro país por su comportamiento violento que traen, la Lic. Yadira de los Santos, titular del Instituto Nacional de Migracion ha desempeñado muy bien su papel como titular de la mencionada y respetable dependencia, por culpa de los migrantes de otros países la salud de los mexicanos chiapanecos y de otros Estados se está viendo seriamente afectada, ya que como muestra basta un ejemplo: en la colonia Las Américas de Tapachula los vecinos de la mencionada colonia reportaron a un migrante haitiano muerto por Covid, y es que los migrantes africanos y haitianos son los mas peligrosos debido a que en sus países sufren diversas enfermedades como el ébola, sida, y al atravesar varios lugares para llegar a nuestro país lógicamente llegan infectados de virus mortales, Chiapas siempre ha sido un Estado limpio y sano, lamentablemente desde la llegada y estadía de los migrantes se ha vuelto casi todo el Estado un lugar inseguro debido a que los migrantes africanos y haitianos se han metido a las casas y departamentos que ven vacíos, de igual manera amenazan a las personas de las colonias de los alrededores de Tapachula, lo cierto es que la Lic. Yolanda de los Santos, Titular del Instituto Nacional de Migracion en Chiapas ha desempeñado un excelente trabajo en el regreso de migrantes a sus países, lamentablemente cuando el gobierno federal no quiere enviar los recursos económicos necesarios para dicho Instituto entonces es imposible moverlos, sin embargo, lo que se debe hacer a la voz de ya, y esto va dirigido al presidente de nuestro país, que debe sacar inmediatamente a los migrantes de Chiapas porque se corre el enorme riesgo de infectar de virus a la mayoría de la población chiapaneca por culpa de los migrantes, la gente es la que está pagando los platos rotos, el “activista” Luis García Villagrán no es mas que un vividor ya que en estos tiempos nadie puede andarla haciendo de la madre Teresa de Calcuta, nadie ofrenda su vida por los demás si no es por una compensación económica, porque esa es la verdad, los africanos y haitianos mantienen amenazados a algunas personas de Tapachula, les faltan el respeto a las mujeres y niñas, se ha terminado con el aire tranquilo que antes se respiraba, si los migrantes mueren de coronavirus entonces son ellos los que deben asumir su propia responsabilidad y no andar culpando al gobierno de nada, porque nuestro gobierno no es culpable de las estupideces que el dizque “activista” vividor Luis García Villagrán anda haciendo y señalando a medio diciendo falsedades de que hay corrupción porque no hay absolutamente nada, los elementos del INM y su titular no se van andar manchando las manos por 200 pesos, si ni dinero tienen los migrantes, ¿de dónde saca el estúpido este que los migrantes han sido robados? Antes que nada, se está manchando la reputación de las autoridades y de los mexicanos al señalar que se les está robando a los migrantes, es falso totalmente lo que se está diciendo, no se le debe dar crédito a las palabras del vividor Luis García Villagrán y tampoco cabida a los medios de comunicación a este personaje porque lo único que está haciendo es manchar la reputación de los mexicanos y mexicanas, lo que si debe hacer el INM es regresar a sus países de origen a los extranjeros que haya en nuestro país, porque de algo hay que estar muy seguros, los brotes de enfermedades llegan únicamente por los extranjeros migrantes en Chiapas, por lo tanto, se está arriesgando mucho a la gente mexicana, en primer lugar regresar a los africanos seguidos por los haitianos porque son los más conflictivos y los que mas se drogan y consumen alcohol, por consecuencia las mujeres están en peligro de ser violadas por estos migrantes por las drogas y alcohol que consumen, y al idiota que los está agitando meterlo a la cárcel y aventarle unos 20 años de cárcel por poner en riesgo a la población mexicana, y hay que tener cuidado porque se avecinan mas caravanas de migrantes a nuestro país.