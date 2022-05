Puntos Fiscales

Urge Medidas fiscales ante COVID-19

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy Buenos días mis distinguidos lectores, es un gusto volver a escribirles y que ustedes me lean en este prestigioso Periódico, no seré repetitivo en los consejos en esta fase 2 de contingencia sanitaria, sin embargo haga casos de las recomendaciones de medios oficiales, pero bueno, regresando a nuestro tema es preciso señalar lo siguiente, muy lamentable la situación económica que se desarrolla en nuestro país a causa del COVID-19, y si bien tampoco podemos lamentarnos y encaminar un sentimiento negativo con los chinos, derivado de muchas hipótesis de cómo surgió el virus además de descubrir la forma de alimentación que tienen con animales exóticos y como es que lo preparan, lo cierto es que ya no debemos estar lamentándonos ni echar la culpa a terceros ahora somos responsables cada uno de nosotros. Y bien ante esta situación que prevalece en nuestro país, el ejecutivo federal ha llamado a los empresarios a hacer un frente común en relación a la situación actual, insta a los empresarios a que le paguemos a los trabajadores íntegro su salario, además que no se litigue esta situación que afecta a los empresarios, lo que en el momento de la inspiración del discurso el actual mandatario pasa por alto que en esta crisis económica al verse mermado los ingresos por ventas o servicios por la situación que todos conocemos no únicamente disminuye la basa gravable del impuesto, sino que además eso se imposibilita cumplir con el pago de los salarios, esto ha originado que varios sectores de cámaras patronales pero vayamos por parte, lo que ha venido pidiendo las cámaras patronales no es más que permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio de 2020, el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades, además de establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020 y permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal de saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020 ya que con esta medida se permitirá que las empresas puedan contar con un mínimo de liquidez necesaria cuya finalidad será de preservar las fuentes de empleo. Quedando por demás claro que las cámaras empresariales no se encuentran pidiendo ningún tipo de reducción en los impuestos como erróneamente interpreta nuestro presidente de la República Mexicana pero sí realiza los llamados para los patrones de atender las recomendaciones hechas por Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual México es miembro, a fin de evitar que se profundice una crisis económica como en décadas pasadas.

Existen medidas propuestas por la OCDE aunque usted no lo crea y estas son principalmente el diferimiento o la condonación de pagos de impuestos, la eliminación de pagos anticipados a cuenta del impuesto final o en su caso el poder ajustarlos a la realidad que están viviendo las empresas con esta crisis, simplificación y celeridad en los procesos para obtener devoluciones de IVA, diferimiento de pagos de impuesto y derechos a la importación de mercancías y diferimiento de pagos de cuotas en materia de seguridad social respecto de sus trabajadores.

Y es que ahora nuestro gobierno actual no puede hacerse de la vista gorda o de los oídos sordos. Ya que para el paquete fiscal 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria siguieron puntualmente diversas recomendaciones de la OCDE para fortalecer las finanzas públicas y disuadir la evasión fiscal, y ahora que se trata de apoyar al contribuyente también no es por demás decir que también deberían seguir las recomendaciones de dicho organismo para aliviar la situación financiera de los contribuyentes. Puedo señalar con las actuaciones que ha tenido el gobierno federal que ha generado una gran confusión al tratar de torcer como vulgarmente decimos la aplicación de la ley ya que su visión está ideologizada y persiste en reeditar la lucha de clases, lo que muchos empresarios comentan y comparto ese sentir es que en una epidemia se trata de mantener vivas a las empresas no de aniquilarlas como lo está haciendo el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Distinguidos lectores, está claro el panorama para los empresarios y viene siendo el reparto de sus riquezas para dárselo a los más desprotegidos, les guste o no así estamos con el actual gobierno, espero que este artículo haya sido de su interés y quedo como siempre a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración. Hasta la siguiente semana nos seguiremos leyendo si el todo poderoso así lo permite.