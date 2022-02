Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

¿Y dónde está el presidente?

¿Estamos preparados para sustituir al Presidente en caso de un deceso o incapacidad por COVID? La pregunta ha recorrido el país en todos los ámbitos de la sociedad después de la noticia de que López Obrador se contagiara de COVID. Las reacciones no se hicieron esperar y no es para menos, los excesos de confianza en Hugo Gatell sobre las medidas que el Presidente de México debía tomar para su seguridad frente a la pandemia y la forma de comunicar con poca transparencia y sin ningún protocolo desde su llegada al poder, genera en asuntos relevantes, incertidumbre y especulación. Nada se conoce con certeza sobre la salud del Presidente, el único reporte es su buen humor. El Gral. Secretario muy probablemente le sugirió hacerse cargo de las medidas necesarias para proteger la seguridad en su salud y la de quienes trabajan y lo acompañan en su gira. Pudo haber sido trasladado en un avión de la Fuerza Aérea y llevado de inmediato al Hospital Central Militar, a fin de determinar su estado de salud después de conocer algún indicio de síntomas, lugar en donde se cuenta con un área siempre lista para recibir al primer mandatario en el momento que así lo requiera. El informe médico le hubiera correspondido al Gral. Director con todo el profesionalismo de un equipo especializado de médicos militares responsables de la salud del Presidente, tal como debe ser para mantener la seguridad del Mandatario y con ella la Seguridad Nacional. En su lugar el Presidente ya contagiado, cumplió con todos sus compromisos, voló en avión comercial y participó en reuniones y trasladado directamente a Palacio Nacional. Finalmente llegó el día de su encuentro con el virus, su falta de probidad, su necedad y desafío al no usar cubrebocas y no vacunarse como prioridad nacional tenía que cobrar factura. Pero su seguridad y la de los demás es lo de menos, lo que importa es no suspender las mañaneras en las que se defienden sus políticas y los “Daños Irreparables” de Gatell por lo que implica para el gobierno reconocer los datos reales que dio el INEGI de los muertos ocasionados por la pandemia. Había que dejar, como bien lo dice la ley, a falta del Presidente, al titular de SEGOB a cargo de sus funciones. La mañanera con Doña Olga ha sido circo de 3 pistas, no está a la altura de lo mínimo indispensable y a cada pregunta ignora o titubea la respuesta. Es imperdonable que la segunda a bordo no tenga la información de dónde se encuentra el presidente, no conoce la situación de pandemia y en el peor día de contagios y muertes, asegura estar contenida y en ligero descenso. Incapaz de defenderse con información relevante de las acusaciones sobre los 19 calcinados a quienes compara DH de la ONU con el pasado caso de 73 migrantes calcinados. A respuesta sobre el enfrentamiento entre soldados y campesinos por quema de sembradíos de amapola, responde que tiene Fe de que algún día se regularicen en lugar de apoyar las acciones del EM que tienen como función lidiar con ellos. Poca importancia se les está dando a las implicaciones en Seguridad Nacional que tendría la ausencia del Presidente y lo que provoca que no haya un área especializada encargada de todo lo que concierne a su seguridad. La noticia de que la vacuna Sputnik V llegará a México más que esperanza genera desconfianza, no ha publicado nada sobre sus resultados y se sabe que aún no concluye su fase experimental, información que, en lugar de ser aclarada, se reservan los detalles de los contratos.

DE IMAGINARIA

El Alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas y su Secretario de Seguridad Pública Luis Alarcón, conformaron un grupo especializado de policías de élite llamados “SERO”, con el que, gracias a contundentes operativos y puntuales patrullajes, han logrado detener y empezar a disminuir el índice de delitos en el municipio.