Abandona ISSSTE a sus trabajadores

· No los apoyaron en pandemia ni les han pagado sus quincenas desde hace seis meses

A. Marroquín / Diario de Chiapas

A pesar de haber laborado durante los meses más críticos de la pandemia y pese al riesgo que esto representaba, trabajadores y trabajadoras de Bolsa de Trabajo del Hospital General “Dr. Belisario Domínguez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), nunca contaron con seguro de gastos médicos o algún apoyo en dado caso de que se llegaran a contagiar o perder la vida a causa del COVID-19.

Manuel Balcazar, camillero de Bolsa de Trabajo del Hospital General del Issste en Tuxtla Gutiérrez, explicó que pese a las malas condiciones laborales en las que se encuentran las y los trabajadores de salud, han cumplido y garantizado un servicio óptimo a la población usuaria, pese a que la delegación dejó de pagarles desde hace más de seis meses.

El trabajador indicó que este viernes 19 de noviembre, alrededor de 300 personas que brindan sus servicios en el nosocomio cumplieron 10 días de haber comenzado con un paro laboral, para hacer visible la problemática que se vive en dicho nosocomio, toda vez, que antes de iniciar con estas manifestaciones, sostuvieron reuniones con personal de dicho hospital y aunque la promesa siempre fue que en breve se les pagaría, al no obtener resultados, decidieron iniciar con una huelga fuera del hospital Dr. Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez.

En este sentido, destacó que la delegación estatal del Issste les adeuda más de 5 millones de pesos a más de 300 trabajadores, quienes dejaron de percibir sueldos desde hace ocho quincenas.

“Esta es problemática de año con año en el ISSSTE, nos explican que no hay recursos, que el recurso que es destinado para el hospital, no alcanza… se supone que iba a venir contratos para todo el personal, nunca nos dieron los contratos, hemos seguido trabajando, no nos hemos negado a trabajar, pero ante esta situación que sólo prometen y no cumplen nos vimos en la necesidad de salir a exponer la problemática”, detalló.