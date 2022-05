Acusa López Obrador a la DEA de montaje en caso general Cienfuegos

M de R / Diario de Chiapas

Al respaldar la decisión de la FGR, de exonerar de delitos relacionados con el narcotráfico al exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la DEA “fabricó” delitos contra el general en retiro.

“Es una decisión que toma la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia.

“Entonces, resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”, señaló.

En su conferencia en Palacio Nacional, el Jefe de Estado fijó la postura de su gobierno sobre la investigación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR), con la información proporcionada por autoridades de Estados Unidos, acerca de los presuntos vínculos del general con grupos del crimen organizado, indagatoria que inició desde 2013.

El presidente López Obrador dijo que la fiscalía General consideró que los elementos presentados por la DEA no tuvieron ningún valor probatorio para procesar o para iniciar un juicio contra Cienfuegos Zepeda.

“¿Por qué hicieron una investigación así, sin sustento aun cuando ya llevaron mucho tiempo? Detienen al general antes de las elecciones (en Estados Unidos) y ya el general Cienfuegos había estado en Estados Unidos, en marzo, de visita con su familia, igual, a lo mejor no había terminado de investigar (…) Todo eso hay que aclararlo”, advirtió.

El Mandatario criticó que las autoridades estadounidenses no actuaron con profesionalismo y que no porque se hace una investigación en el extranjero ello signifique que sean impecables y no se cometan errores.

El Titular del Ejecutivo instruyó al canciller Marcelo Ebrard dar a conocer el expediente que envió la DEA para que la gente cuente con toda la información y salir al paso de sus “adversarios” y los representantes de “grupos de intereses creados, que están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales, que no hay ningún cambio, que somos encubridores y peleles de gobiernos extranjeros”, declaró.

Expresó que su gobierno está abierto a recibir más pruebas sobre la investigación contra Cienfuegos y otros probables responsables, pero advirtió que no permitirá la fabricación de delitos y no aceptará intimidaciones.

“No va a haber ningún problema, ya hay una relación con el equipo cercano al presidente electo Biden, han habido conversaciones con el secretario de Relaciones Exteriores, y en su momento se les va a informar, pero hasta que ellos tomen posesión, porque actualmente gobierna el presidente Trump, vamos a informarles a los que están en funciones y una vez que se lleve a cabo el cambio de gobierno, se informa a los nuevos”.

López Obrador dijo que el gobierno de Estados Unidos comprenderá que no puede estar en entredicho el gobierno que representa.

Sin elementos contra Cienfuegos

Ebrard Casaubon expresó que las pruebas que envió Estados Unidos contra Cienfuegos no fueron suficientes para procesarlo.

Incluso, aseguró que con el tipo de pruebas entregadas por las autoridades estadounidenses, sobre el exalto mando castrense, en México no lo podrían haber detenido: “En esta tribuna dije que sería impensable, suicida, no hacer nada, pero, ojo, lo que hizo la fiscalía fue citar a Cienfuegos, lo que nos informa la fiscalía [es] que con los elementos que proporcionó el fiscal General de Estados Unidos confrontados con la defensa, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa [penal]”.

El titular del Ejecutivo federal calificó de fabricados los cargos contra Cienfuegos y acusó a la DEA de elaborar una investigación de manera poco profesional, con elementos sin valor probatorio.

Dijo que no informar a su gobierno sobre el caso, antes de la captura del militar en octubre pasado, puso en entredicho la calidad moral de su administración.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que las pruebas presentadas por la DEA eran insuficientes para inculpar al extitular de la Sedena.