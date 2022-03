Advertencia: Riesgo de contagios continúa

• El gobernador informó que en la entidad se encuentran activos 68 Centros de Vacunación anti COVID

M de R/Diario de Chiapas

Luego de subrayar que Chiapas va bien en el control y combate al COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró la convocatoria a la población de 18 años en adelante a aprovechar la oportunidad de acudir a cualquiera de los 68 Centros de Vacunación que se encuentran activos en la entidad, para recibir la vacuna, a fin de proteger la salud y vida tanto propia como de los seres queridos, ante esta enfermedad.

“El llamado respetuoso y cariñoso a las chiapanecas y los chiapanecos es que no desaprovechemos esta oportunidad de la vacuna anticovid; hoy en territorio estatal tenemos 68 centros activos para continuar en la aplicación de este biológico tan importante”, apuntó.

Subrayó que gracias a que el pueblo se está cuidando, el estado se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico, pero esto no significa que el riesgo de contagio no exista, por lo que insistió en la importancia de no bajar la guardia y, sobre todo, aplicarse la vacuna que se ha comprobado que salva vidas, ya que evita que el padecimiento se agrave y haya necesidad de hospitalización.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario también reiteró el exhortó a la población a continuar con las recomendaciones preventivas de las y los expertos de la salud, especialmente del lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar el cubrebocas, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esencia-les.