Advierte IEPC: no más promoción personalizada

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, exhorta a las y los servidores públicos y partidos políticos, a conducirse dentro del marco legal en materia electoral y no incurrir en violaciones a la norma establecida, conforme a las directrices que implican la difusión de propaganda personalizada.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que todas y todos los servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos deberán aplicarlos con imparcialidad, respetando la equidad de la contienda electoral, y quedando prohibido difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; resultando sujetos obligados del párrafo octavo del citado artículo, los siguientes: Los poderes públicos; Los órganos autónomos; Las dependencias y Entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

El mandato constitucional señala que los mensajes de propaganda gubernamental NO pueden incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público y que la misma deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Los hechos que configuran la promoción personalizada son aquellos que utilizan el nombre, silueta, fotografía, imagen o voz de un servidor público o símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva, que conducen a relacionar la propaganda con el servidor público.

Se privilegia solamente el material que sea informativo, cercano a la idea de la rendición de cuentas y se prohíbe todo aquel que se aleje de esta idea y se utilice con fines electorales (a través de la promoción personalizada de cualquier servidor público).

PRI, en desacuerdo como gobiernan Tuxtla

Iván Sánchez, dirigente, asegura que no tolerarán los falsos resultados que presenta Carlos Morales Vázquez; si no fuera por el trabajo de autoridades estatales, la capital estuviera más hundido en la inseguridad, dijo

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

En el programa “Denuncia Pública”, que conduce Felipe Alamilla, estuvo presente el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tuxtla Gutiérrez, Iván Sánchez Camacho, quien habló sobre la verdadera oposición de este partido en la capital chiapaneca.

Refirió que se ha estado trabajando para buscar el bienestar del pueblo tuxtleco, a través de propuestas, pero también de una crítica sobre lo que se ha hecho mal en la capital, como el gobierno que encabeza hoy Carlos Morales Vázquez.

En este sentido, Iván Sánchez señaló que la experiencia y los tragos amargos han servido para el PRI, puesto que han aprendido que debe haber mayor apertura a las bases, a la sociedad y partiendo de ahí es como se pretende seguir aportando a una mejor sociedad.

No somos comparsa de gobierno que no cumplan, ante las necesidades que tiene la gente, principalmente en la capital el tema de seguridad y evidentemente no se trata de un partido, sino de la sociedad en sí, por lo que estamos haciendo un movimiento entre sociedad y el PRI, para exigir más seguridad, señaló.

Y agregó: “Encabezo una dirigencia que está más conformada por mujeres, porque existe la sensibilidad que se requiere en la capital, por eso estamos caminando, por tierra y aire, durante siete meses hemos recorrido la capital, y esto no es casualidad, puesto que las necesidades que se tienen son muchas en la capital, principalmente en la seguridad”.

En cada reunión que estamos realizando en las colonias de Tuxtla Gutiérrez, siempre llegamos a preguntar cómo se sienten, qué se requiere y con toda sinceridad, la seguridad es algo que no siente la gente, si preguntamos, la gente se siente insegura, por lo que lo hemos puesto como una de las prioridades en este trabajo de gestión y apoyo a la sociedad, dijo.

Ante la gestión del actual presidente de Tuxtla, Iván Sánchez comentó: “No toleramos los falsos resultados que presenta Carlos Morales, no estamos de acuerdo con cómo conduce la política pública, esta dirigencia no está de acuerdo con cómo ha cerrado las puertas a la sociedad, a la prensa, que sea un gobierno cerrado”.

Refirió que ante la cerrazón del Ayuntamiento municipal, se han buscado alternativas que permitan alcanzar seguridad en Tuxtla Gutiérrez, por lo que como partido sostuvieron una reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, en donde le mostraron su inconformidad e inquietudes de la gente capitalina, por lo que fueron bien recibidos, pero sobre todo escuchados.

El líder priísta señaló que se ha tenido apertura de las autoridades estatales, por lo que reconoció el trabajo de estas instancias, sin su trabajo, la capital realmente estaría más hundida que ahora en el tema de seguridad.

De esta forma, agregó que continuarán trabajando para seguir con la línea que hoy desde el gobierno federal se ha implementado, nadie por encima de la ley, por lo que como oposición y como partido seguirán reforzando en la capital, buscando recorridos y acercándose a la sociedad, pero también en una posición de estar siempre de lado de la legalidad.