Al alza, casos de cáncer de mama

En el programa Con-Ciencia Médica, al abordar el tema, se dijo que en Chiapas esta enfermedad se encuentra infra diagnosticada debido a la falta de información que se tiene en las comunidades lejanas

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

Los médicos Humberto Hernández y Jorge Cisneros entrevistaron en el miércoles de Con-Ciencia Médica, al Oncólogo Quirúrgico, Juan Carlos Salgado Vives, para abordar de manera clara el tema del cáncer de mama, a propósito de octubre el ‘mes rosa’.

En 2020, en México se reportaron 29 mil 929 casos nuevos y siete mil 931 fallecimientos secundarios a este tipo de cáncer. A nivel mundial, cerca de 685 mil mujeres fallecieron como consecuencia de esta enfermedad.

“En Chiapas esta enfermedad se encuentra infra diagnosticada debido a la falta de información que se tiene en las comunidades lejanas”, lamentó el destacado especialista.

Recordó que este padecimiento se presenta también en hombres, aunque el 99% de los casos son mujeres, “se puede prevenir y el punto importante para la prevención es la autoexploración mamaria”.

Este examen mamario se debe comenzar desde los 18 años y se recomienda cada mes, siete días posteriores a la a la menstruación, cuando la mama no está tan densa por los cambios hormonales:

– La mujer debe colocarse frente al espejo.

– Hacer una palpación con la mano en círculos hasta llegar al pezón.

– Mientras, la mano contraria se coloca por detrás de la cabeza a nivel de la nuca.

FOCOS ROJOS:

– Toda aquella bolita que aparezca de forma irregular que no sea dolorosa.

– Bolitas mayores a dos centímetros.

– Alteraciones en la piel como hundimientos.

– Presencia de secreciones anormales.

– Piel de naranja.

– Secreción sanguinolenta.

Uno de los factores de riesgo asociados al cáncer de mama es la asociación estrogénica o anticonceptivos. Asimismo, el grupo más vulnerable es en mujeres de 50 y 60 años, y cuando se da en jóvenes, mayormente es por genética.

La detección puede tardar más si las mamas son voluminosas, por lo que el médico recomienda recurrir al tamizaje oportuno, como la mastografía anual en aquellas pacientes que son mayores de 40 años.

La mastografía no se recomienda en personas más jóvenes debido a la densidad de la glándula mamaria pues no permite la penetración de los rayos, por lo tanto, no es confiable. En este caso, el ultrasonido es la opción.

“El cáncer de mama se debe dividir en dos etapas: temprana y avanzada. La primera etapa inicia con el cáncer in situ y es cuando hay células neoplásicas, pero todavía respetan la membrana basal de ese conducto, pero una vez que se rompe el conducto y salen se le llama invasor”.

El problema del invasor, explicó, radica en la posibilidad de diseminación linfática que tenga y la extensión a los ganglios, “el pronóstico cambia de uno a otro”.

“Nosotros como oncólogos apostamos a que todos los diagnósticos sean en etapa temprana por eso todo las campañas de prevención y los cuidados que se deben tener”, dijo Juan Carlos Salgado Vives.

Lamentó que, cuando en Estados Unidos la tasa de detención en etapa temprana está entre el 50 y 60 por ciento, en México es de 10 por ciento, “y si lo llevamos a Chiapas no hay literatura que señale eso, pero seguramente es más bajo”.

Los médicos coincidieron que el impacto del cáncer además de la salud, es en lo emocional y la economía, por ello es mejor prevenir a dejar que pase el tiempo, “el comportamiento de un cáncer es crecer e invadir tejidos y acudir al médico para la detentación es una oportunidad de vida”.

Para finalizar, Salgado Vives, destacó que el cáncer de mama se puede detectar igualmente en personas que tienen implantes mamarios.

Para una detección oportuna y mayor información sobre este tema comunicarse al número 9611158507 de atención citas del Oncólogo Quirúrgico Juan Carlos Salgado Vives.

Asimismo, el médico Humberto Hernández ofreció ultrasonidos sin costo en la Clínica Maternidad Santa Cecilia, para la audiencia de esta emisión de Con-Ciencia Médica que se transmitió desde la Torre Digital de Diario de Chiapas a través de Facebook.