Ambulancias para municipios indígenas

M de R / Diario de Chiapas

Durante la entrega de ambulancias para el reforzamiento de la infraestructura en salud en 13 municipios indígenas, ante la etapa crítica por el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que estos apoyos son muestra clara del compromiso institucional de su gobierno de brindar un mejor servicio de salud pública a todas y todos, sin que exista distinción ideológica o partidista, sino la unidad, fraternidad y transparencia al trabajar por la misma causa.

Desde San Cristóbal de Las Casas, acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario estatal precisó que este beneficio no es más que un acto de justicia social y resultado del manejo adecuado de los recursos públicos que, desde el inicio de su administración, se han destinado para las causas más sensibles del pueblo y derrotar lo que más daño ha hecho a Chiapas: la corrupción.

Todos los apoyos de mi gobierno, en este caso de la salud, no llevan ningún interés, no son con la finalidad de que hagamos un servicio político a unos cuantos, sino para atender las necesidades más urgentes de la mayoría, no de unas minorías. Estamos trabajando con equidad, con calidad, y eso nos impulsa a actuar de manera humana, con honestidad y con amor al prójimo a fin de derrotar cualquier desafío, como en este momento en el que actuamos de forma inmediata con el objetivo de hacer frente al coronavirus, subrayó.

Precisó que, desde el inicio de la pandemia, los tres órdenes de gobierno unificaron fuerzas y economías, muestra de ello es que el presupuesto ha alcanzado para construir clínicas especializadas en enfermedades respiratorias, como el COVID-19, donde no sólo se cuenta con insumos y equipamiento suficientes, sino con personal médico y de enfermería, camilleros, intendentes y conductores de ambulancias totalmente calificados, que todos los días están en la primera línea de batalla atendiendo a pacientes con dedicación.

En ese tenor, hizo un llamado respetuoso a la población a que valore el esfuerzo y la calidad humana de todas y todos los trabajadores de la salud, pues gracias a su labor muchas personas que se encontraban graves se han recuperado satisfactoriamente; asimismo, pidió a las y los presidentes municipales continuar siendo portavoces de la importancia del autocuidado y la prevención como la mejor medicina contra este virus, y que alerten a la gente a que no se deje engañar por vivales que buscan hacer negocio al venderles una cura milagrosa para la enfermedad.

“No hay medicina ni vacuna, eso no existe; la única forma de poder combatir la infección es lavarse las manos, no tocarse la cara y guardar la sana distancia hasta en el hogar, para cuidar a la familia y no infectarla. Ya falta poco, pero tomemos nuestras precauciones, no nos descuidemos ni nos confiemos, porque este virus es traicionero, ataca en el mínimo descuido que tengamos y se reproduce inmediatamente; cuando está en el cuerpo humano es cuando se hace más grande y fuerte”, advirtió.

Por otro lado, Escandón Cadenas reconoció el trabajo y la entrega que desde el Sistema DIF Chiapas y el Instituto de Beneficencia Pública se realiza para dar asistencia social a los sectores vulnerables ante esta emergencia sanitaria. Igualmente, destacó la solidaridad de las y los servidores públicos, ya que no sólo han donado parte de su salario, sino que ayudan en la distribución de ayuda humanitaria casa por casa.

En su intervención, el secretario Cruz Castellanos reconoció que con esta entrega se cumple una añeja demanda y llega la justicia social a los pueblos originarios, cuyos habitantes que se encuentran en zonas lejanas podrán ser trasladados a los centros de salud donde se tienen médicos y medicamentos. Asimismo, dio a conocer que se rehabilitarán las ambulancias que estén en mejores condiciones para iniciar con la asistencia domiciliaria en beneficio de pacientes con COVID-19.

En nombre de las y los ayuntamientos beneficiados, el alcalde de Tenejapa, Alfonso Intzin Girón agradeció la entrega de estos vehículos y externó su reconocimiento a la labor honesta y humanista encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ante la pandemia, al tiempo de señalar que a diferencia de otras épocas, se ha tenido un manejo transparente de los recursos públicos y demás apoyos sociales.

Estuvieron presentes: la directora del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado, Deliamaría González Flandez; el director general del Sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro; y las presidentas municipales de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos, y de Santiago El Pinar, Amalia Rodríguez Gómez.

Asimismo, los alcaldes de Zinacantán, Francisco de la Cruz Pérez; Teopisca, Abel Tovilla Carpio; Larráinzar, Teodulfo Pérez Hernández; Huixtán, Javier Sebastián Jiménez Sántiz; Chenalhó, Abraham Cruz Gómez; San Juan Cancuc, José López López; Oxchuc, Óscar Gómez López; Las Rosas, Rodolfo Rigoberto Robles Díaz; Amatenango del Valle, Julián Bautista Gómez; y de Frontera Comalapa, Óscar Armando Ramírez Aguilar.