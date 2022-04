AMLO arranca nueva normalidad

Agencias / Diario de Chiapas

México.- En el último día de la Jornada Nacional de Sana Distancia, desde Palenque, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el pésame a las familias que han perdido a algún miembro por el COVID-19 e insistió que se tiene que seguir hacia adelante con la “transformación de la vida pública del país”, por eso este lunes que arranca la “nueva normalidad” dará banderazos de una de sus obras estrella: el Tren Maya.

Aunque según el semáforo que presentaron autoridades de Salud el pasado viernes, solo Zacatecas está en color naranja, es decir alto riesgo, el mandatario federal reiniciará su gira en Cancún, Quintana Roo, una de las ciudades más afectadas por el nuevo coronavirus.

“Hoy es el último día de la tercera etapa de la campaña de sana distancia para enfrentar la pandemia del coronavirus, vamos a una etapa nueva a partir de mañana, vamos hacia la nueva normalidad, desde luego, esta pandemia nos ha llenado de dolor, nos ha cubierto de luto, de tristeza, porque han fallecido muchos mexicanos, seres humanos, mandamos a todos sus familiares nuestro más profundo pésame, es una situación de mucho dolor”, dijo en un videomensaje.

Luego añadió que “a pesar de los pesares tenemos que ir hacia delante y seguir con la transformación de la vida pública de México” porque no se debe dar ni un paso atrás en el combate a la corrupción.

“La peste, no pandemia, que más ha dañado a México es la corrupción y hay que desterrar la corrupción y en eso no hay que dar ni un paso atrás y eso no lo entienden los adversarios que protestan, que quieren que dimita del gobierno”, expresó este día.

Sobre esto último, comentó que es un hombre de principios y que no estará en el gobierno si el pueblo no lo apoya y recordó que el próximo año habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados, para que los ciudadanos tengan oportunidad de elegir a nuevos legisladores, y que en en 2022 habrá revocación de mandato, en donde se le preguntará a la población si quieren que él siga gobernando.

“Nuestros adversarios, conservadores, con todo respeto, son muy corruptos porque no quieren perder sus privilegios, muy individualistas, con poco humanismo porque no les importa el otro, no les importa el prójimo, pero en fin, esta manera de pensar conservadora, la respetamos, y respetamos el derecho a disentir, en el 2022 va a llevarse a cabo la consulta y si la gente dice que renuncie el presidente, nos vemos, si la gente dice que continúe el presidente, termino hasta el 2024, porque también soy demócrata y no so soy partidario de la reelección”, aseguró.

La declaración se da un día después de que ciudadanos en varias partes del país salieran en sus coches a protestar contra la administración actual y el Ejecutivo federal. Las caravanas se replicaron en varias decenas del país, donde el llamado principal era “AMLO, vete ya”.