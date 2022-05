Arriba nuevo lote de 162 mil 470 vacunas

• Consta de 77 mil 300 dosis de la marca AstraZeneca, mil 170 de Pfizer y 84 mil de Sinovac, para continuar avanzando en la inmunización, dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas

M de R / Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que este lunes arribó a Chiapas un lote de 162 mil 470 vacunas anti COVID-19, de las cuales 77 mil 300 son de la marca AstraZeneca, mil 170 Pfizer y 84 mil Sinovac, lo que representa una gran noticia, porque de esta manera se cuenta con las suficientes dosis para seguir avanzando en la inmunización para proteger la salud de la población ante esta enfermedad tan peligrosa.

El mandatario destacó las gestiones del Gobierno de México para que la entidad cuente con las vacunas, por lo que hizo un llamado a las y los habitantes a que acudan a los centros de vacunación correspondientes para recibir este biológico que es preventivo y salva vidas.

En este sentido, explicó que la jornada de vacunación continúa para las personas mayores de 30 años en las cabeceras municipales, y para jóvenes de 18 años en adelante en localidades apartadas o de difícil acceso, con el propósito de avanzar en la cobertura y fortalecer el combate contra la pandemia.

En otro momento, Escandón Cadenas señaló que gracias al comportamiento del pueblo, al trabajo profesional y humano del personal de salud, y la labor que realizan las autoridades de los tres órdenes de gobierno, Chiapas se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico, pero esto no significa que la entidad esté libre del COVID-19.

Por lo anterior, pidió no bajar la guardia, ya que aún con la protección de la vacuna, es muy importante no caer en excesos de confianza y continuar cumpliendo con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, como el lavado constante de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, uso del cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

El Gobierno de Chiapas ha sido enfático en el exhorto a las personas para que en caso de presentar síntomas de COVID-19 se comuniquen a los números de emergencia que se difunden a través de las plataformas y medios de comunicación, para recibir atención médica, tratamiento y vigilancia oportuna, y de esta manera evitar que el padecimiento se agrave.