Autodefensas lanzan advertencia

• El grupo de Altamirano exige al Congreso aceptar la conformación del Concejo Municipal; advierten foco rojo de lo que pueda pasar en las próximas horas

Janet Hernández / Altamirano

Por segunda ocasión, integrantes del grupo de autodefensas de Altamirano se pronunciaron a través de un video para pedir que se mantengan en alerta roja, ya que el Congreso del Estado de Chiapas no quiere aceptar la conformación de un concejo municipal.

“En este momento nos mantenemos en alerta roja por lo que podría acontecer en las próximas horas, las autoridades y el Congreso del Estado serán los responsables porque no aceptan la voluntad del pueblo tzeltal y tojolabal. Ya que le apuestan al desgaste de nuestros hermanos que están en pie de lucha”, expresaron.

Destacaron que los amigos de los Pinto Kanter que están en el gobierno y en el Congreso hacen todo lo posible para defenderlo, “no se han dado cuenta que todos los que son amigos de ellos son enemigos del pueblo de Altamirano, Chiapas. Porque aquí ya estamos hartos de que vean a nuestro municipio como un lugar para explotarnos, se llevan el dinero del pueblo para agrandar su fortuna, pasean y comen con dinero que es del pueblo y nos les da vergüenza”

“La pregunta para el gobierno es, ¿a poco no conocen a qué se dedican sus pollitos?, lo saben, pero se tapan con la misma chamarra, ellos sí pueden burlar la ley y no les hacen nada. Ahí está ese diputado que pertenece a este lado, dice que es indígena, que enseñe su milpa o hable la lengua tojolabal o tzeltal que es nuestra lengua de estos lados, a ver si el Tribunal Federal Electoral abre su ojo y aplica la ley como debe ser, él no es indígena, él es rico, por eso logró comprar la ley y su diputación”, afirmaron.

Finalmente, advirtieron al gobierno y al Congreso que no se equivoquen en su decisión, “vamos a apoyar a nuestros hermanos que sufren y están pidiendo justicia y democracia, vamos a estar pendientes para ver si el gobierno sigue con el mismo plan de proteger al rico ignorando al pobre, aquí no vamos a permitir que ustedes sigan sentados en la presidencia puro caxlan, los tzeltales y tojolabales nos vamos a defender como sea, no se va a permitir que sigan por dedazo diciendo nuestro futuro”.