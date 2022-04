Busca Penagos ser candidato a diputado

Edén Gómez / Diario de Chiapas

Carlos Penagos Vargas, pretende alcanzar la diputación del distrito 1, señalando que el trabajo conjunto basado en oportunidades, economía y salud, permitirá un resurgimiento urgente en la capital y de los ciudadanos.

En una emisión más del programa Denuncia Pública que conduce Felipe Alamilla, se tocaron diversos temas que se basan principalmente en la ciudad capital, señalando que de manera primordial se invitó a Carlos Penagos Vargas, quién hoy busca un puesto de elección popular.

Durante la entrevista platicó sobre la situación que actualmente atraviesa la capital del estado sobre todo en el tema de salud, economía y seguridad, temas que han perjudicado a los ciudadanos y a la ciudad misma.

Carlos Penagos, aseguro que es importante que se tengan representantes comprometidos y con experiencia necesaria para con ellos “resurgir de las cenizas” ante el panorama crítico y oscuro que se mantiene en Tuxtla Gutiérrez, por ello el que a través de diversas alianzas se supere alcanzar este objetivo.

Durante la entrevista dejó claro que ha buscado servir a la capital chiapaneca por eso a través de su carrera política ha ido evolucionando y transformando las acciones, posturas y hoy su casa política, ya que ahora buscar contender por la coalisión entre el PRI, PAN y PRD, para la diputación local del distrito 1 por Tuxtla Gutiérrez.

Afirmó que con la experiencia que tiene de elecciones y procesos anteriores, además de su paso por la administración pública, se ha dado cuenta de las necesidades que se mantienen por parte de los ciudadanos, pero a través de la política se debe de trabajar con transparencia, trabajo conjunto e incluyente, y sobre todo con honradez, para alcanzar el bienestar de los capitalinos.

Señaló que es primordial que se tomen en consideración por parte de ahora los candidatos a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez 3 puntos, el tema de porta unidades, seguridad y salud, basados en acciones contundentes de urgencia para la capital.

Mencionó, que al buscar este puesto en el distrito 1 lo respalda el trabajo que se ha tenido en otros años cuando fungió como diputado local, donde se han logreado importantes acciones; por lo que ahora se tiene como premisa el seguir fortaleciendo al sector que más lo requiere, el recorrido en colonias, trabajo para estos, el inyectarle recurso e inversión a la capital para salir de la crisis que se padece.

“ Es lamentable que los ciudadanos capitalinos no pueden salir de su casa, están a expensas de que la inseguridad no los alcance, que sus vehículos no estén, que vacíen sus viviendas los delincuentes”, dijo