Carlos Morales, en “la mira” de Willy Ochoa

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

El priísta William Ochoa Gallegos, aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Tuxtla, señaló que de llegar a la alcaldía llamaría a rendir cuentas al actual edil, Carlos Morales (CM), para conocer el manejo de los recursos públicos, las acciones relacionadas con la pandemia, sin dejar a un lado lo que está pasando con las mujeres.

“La realidad que vivimos en nuestra capital no es justa y, cambiarla es responsabilidad de todos, tenemos que trabajar mucho si queremos cambiar de fondo la situación, el gobierno municipal se ha equivocado a propósito, no resultó ser lo que dijo, resultó malo y de malas personas, sí han dañado a la gente de nuestra ciudad, hoy estamos peor, con la inseguridad y violencia por las nubes”, aseguró.

Entrevistado por Felipe Alamilla, en el programa “Denuncia Pública”, consideró que es muy grave que un gobierno que se jactaba de ser transparente, incurra en todo lo contrario. Insistió, en el manejo de la pandemia, que no solamente será de Tuxtla, sino en todo el país en estos actos que al parecer son criminales, como no manejar un semáforo, ser insensibles hacia si las personas enfermas del Ayuntamiento deberían o no deberían de llegar a laborar y la muerte de muchos de ellos, así como los contagios.

“Creo que cuando se está en un espacio de responsabilidad se debe de tomar decisiones y si no se toman las decisiones adecuadas éstas tienen que tener sanciones definitivas”, sentenció.

FA: “¿Qué viene para Willy Ochoa en lo político en el 2021?”

El interés como siempre de incidir en la agenda estatal y municipal, de estar muy de cerca de los ciudadanos, pero ahorita lo que distrae mi atención es no solamente la conformación de este frente amplio democrático que hoy fijo 10 acciones importantes para México, sino también estar muy de cerca de los ciudadanos en estos momentos tan difíciles como es la pandemia la seguridad y la salud.

FA: “¿Willy aspira a ser el presidente de los tuxtlecos? ¿Y cómo ves a tu Tuxtla querido?”

Aspiro a servir como siempre a Tuxtla, a todos los ciudadanos, lo he hecho con cargo y sin cargo político, yo no tengo ningún puesto de elección popular, ninguna actividad partidista, pero veo un Tuxtla ensombrecido, un Tuxtla gris, un Tuxtla en desorden, en donde no hay oportunidades, un Tuxtla que está a la deriva, que está en el desamparo y que es importante que Tuxtla brille, que destaque, que sea una de las 10 mejores ciudades para vivir en todo México.

ANÁLISIS VIOLENCIA DE GÉNERO

Ochoa consideró que hay una violencia política de género repetida en el simple hecho de que Carlos Morales Vázquez no quiere pedir una disculpa. “Veía a Gerardo Fernández Noroña haciendo lo propio, pero no podemos darnos otros ese ejemplo, ni los personajes políticos, ni los actores que hoy están en puestos tan importantes como lo es la presidencia municipal”.

“Creo que sí ya la autoridad electoral definió o no lo que debe hacerse, el alcalde está demás pelear y regatear este tipo de cosas que sirven para ejemplo de muchos o de muchas personas que están en puestos importantes administrativos para que esto no suceda. Para mí es un muy mal mensaje para las mujeres de Tuxtla Gutiérrez”, concluyó.

POLÍTICOS EN OTRA REALIDAD

En otro momento, al sostener una plática con diferentes actores del PAN en la capital, Willy señaló además que existen políticos viviendo en otra realidad, políticos que afirman que Tuxtla es una ciudad donde todo está en paz, que en Tuxtla no pasa nada, que no hay asaltos, que no hay ejecuciones, que no hay feminicidios, cuando la realidad es completamente distinta.

“Cambiar el presente de Tuxtla Gutiérrez debe ser la acción inmediata, no podemos hablar de futuro, para llegar a él falta mucho y, para el paso que llevamos, cuando este nos alcance, puedo asegurarles con absoluta convicción que será mucho peor que el presente que hoy estamos viviendo” mencionó.