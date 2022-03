Carlos Morales no tiene compromiso con los tuxtlecos

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez es una ciudad fallida, el gobierno de Carlos Morales Vázquez es fallido. Al menos en las últimas dos semanas ha visto venir abajo su imagen, pues diferentes encuestas ubican a la capital como la peor ciudad para vivir en el sureste del país, aseguró enfático Alberto Ramos García, columnista y analista político.

Dejó en claro también que a Tuxtla no ha llegado la Cuarta Transformación porque el actual alcalde no tiene ningún compromiso con los tuxtlecos y que llegó a la presidencia municipal gracias al tsunami que representó en su momento la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que de ahí no tenía ninguna probabilidad de ganar y ahora está más enfocado en negocios de índole familiar que en administrar la alcaldía capitalina.

Ramos García, autor de la columna “A fuego lento”, con más de 30 años de experiencia en el ámbito periodístico de la capital chiapaneca, reiteró que de acuerdo con las encuestas Tuxtla Gutiérrez es la peor ciudad para vivir en el sureste del país, derivado de los altos niveles e índices de inseguridad y violencia que equiparan ya a Tuxtla Gutiérrez con ciudades como Tijuana Tamaulipas y Tabasco.

Antes Tuxtla Gutiérrez era una ciudad pacífica, sin delincuencia, había actos delictivos, pero eran mínimos, y no tan brutal como se presentan ahora, sostuvo.

El columnista invitado al programa “Denuncia Pública” de Felipe Alamilla Lara, dijo tener datos de que tan sólo en 2019 se registraron siete asaltos bancarios en la ciudad.