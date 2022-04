Carlos Morales pone en riesgo al personal

M de R / Diario de Chiapas

La administración de Carlos Morales Vázquez se caracteriza más por la opacidad de sus acciones que por un trabajo adecuado a favor de los ciudadanos, pues hoy la afectación no sólo es para la gente, sino para los trabajadores del Ayuntamiento, al mostrar poco interés en la salud de estos; aun cuando se mantiene la gravedad de la pandemia del Covid-19, por lo que ahora son los empleados de diversas áreas quienes han señalado al edil de irresponsable, negligente, pero sobre todo de culpable, ante cualquier deceso que se pueda presentar en esta temporada.

A través de diversas denuncias, la Coordinación de Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha dado a conocer la preocupación que se ha generado, debido a las pocas medidas preventivas que se han tomado en esta epidemia, afirmando que se les ha obligado a laborar incluso sean sectores no esenciales.

Y es que dieron a conocer que, por omisión de los directivos de este departamento, ya se presentó un fallecimiento por Covid-19, una persona que fungía como valuador de este departamento; asimismo, se informó que tanto el coordinador como uno de sus hijos también son portadores de este virus, lo que ha generado incertidumbre en los subordinados que no cuentan con los aditamentos necesarios para realizar su labor sin riesgo.

También se ha dado a conocer que los jefes del departamento de la coordinación están en la misma situación, es decir, al menos cuatro directivos se mantienen con coronavirus, por ello los trabajadores han pedido a través de diversos oficios la atención de Salud del Ayuntamiento, pero, sobre todo, la comprensión del presidente municipal, que hasta hoy no ha tenido la sensibilidad necesaria para atender este llamado.

Asimismo, dicho sector laboral ha mencionado que solicitaron a los departamentos correspondientes que personas de riesgo, es decir, personas mayores o con diabetes e hipertensión, puedan ausentarse de sus labores y trabajar desde casa; sin embargo, no se ha atendido dicha petición, lo que ha puesto en riesgo a grupos vulnerables considerando que Chiapas aún se mantiene en semáforo rojo.

De esta forma, los trabajadores exigieron al edil capitalino, Carlos Morales Vázquez, a que no siga siendo un presidente omiso y poco sensible ante la necesidad de los empleados de estas dependencias, pues el interés político es su prioridad más no la salud de los que integran dicho Ayuntamiento.

Criticaron de forma tajante que ni los asesores, ni el propio alcalde, tengan el criterio necesario para brindar los aditamentos necesarios para la labor que realizan varios departamentos en el Ayuntamiento capitalino, por ello responsabilizaron a Carlos Morales de cualquier otra pérdida humana debido a la pandemia, ya que hasta el momento no se les ha dado garantías a los trabajadores, que son obligados a laborar bajo riesgo.