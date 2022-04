Carlos Morales, una historia de soberbia y desfalcos

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

En esta semana, Diario de Chiapas desenmascaró la forma en que Carlos Morales Vázquez, presidente con licencia de Tuxtla Gutiérrez, está involucrado en dos grandes desfalcos a las arcas del erario de todos los tuxtlecos.

Las dos, tienen el sustento de que la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE), se encuentra vigilando las acciones del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), organismo descentralizado y al propio Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

El primero de ellos está siendo investigado por un probable desfalco de más de 300 millones de pesos; esto por no comprobar la adquisición de materiales, no presentar documentación justificativa de apoyos económicos, pagos que no cumplen con las características y especificaciones técnicas, por obras con deficiencias técnicas de construcción, diferencias de volumen entre lo pagado y lo verificado, por no integrar comprobantes de pago, por realizar erogaciones por concepto de actualizaciones, recargos y gastos de ejecución en el pago de contribuciones del ISR y, por haber erogado recursos para el pago de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) en un porcentaje mayor al permitido.

Ante esta situación, la ASE emitió 18 observaciones cuantificables y cuatro no cuantificables por un presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública del SMAPA por 384 millones 537 mil 891.87 pesos, correspondiente la Cuenta Pública 2019.

De acuerdo al informe individual de auditoria ASE/OAC/111/2020, la dependencia fiscalizadora precisa que del mes de enero a diciembre de 2019 se detectó un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA, por 355 millones 864 mil 144.66 pesos, por rezagos en el cobro de servicios de agua potable y alcantarillado del ejercicio fiscal del 2019.

Además, la ASE expone que se observa un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por un monto de 45 mil 897.58 pesos; debido a que el organismo municipal presentó comprobante de adquisición de materiales de P.V.C. expedido a nombre de terceros.

En cuanto a subsidios por ayudas a instituciones sin fines de lucro, la Auditoría señala que constató irregularidades en apoyos en fomento al deporte al sindicato de trabajadores, donde se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la hacienda pública del SMAPA por 27 mil pesos; “por otorgar apoyos económicos sin presentar la documentación justificativa que demuestre el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables”.

La ASE indica que encontró irregularidades en obras realizadas en la colonia Albania Baja, colonia Penipak, en el barrio Hidalgo, en el fraccionamiento Infonavit del Rosario e Infonavit Grijalva.

En cuanto a la obra denominada “Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Fraccionamiento Infonavit del Rosario”, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por 298 mil 882.89 pesos, por no integrar en el Expediente Unitario de Comprobación del Gasto las tarjetas de precios unitarios con los soportes documentales correspondientes; así como por 29 mil 955.47 pesos, por conceptos verificados que no cumplen con las características y especificaciones técnicas de los conceptos pagados y; por un monto de 11 mil 266.94 pesos, debido a que presenta conceptos de obra con deficiencias técnicas de construcción, cuales deberán ser acreditados con la evidencia documental de su destino y aplicación, así como la correcta reparación de los conceptos observados hasta su debida conclusión y buen funcionamiento, dejando la obra en condiciones de seguridad y operación adecuada.

A la obra por adjudicación directa denominada “Construcción de 2 Pozos de Visita, Rehabilitación de 1 Pozo de Visita y 31 Descargas Domiciliarias en Barrio Hidalgo”, la dependencia estatal apunta que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública SMAPA por 158 mil 246.64 pesos, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo verificado físicamente; como por un importe de 294 mil 189.60 pesos.

En cuanto a la obra denominada “Construcción de 06 Pozos de Visita, Rehabilitación de 02 Pozos de Visitas y 27 Descargas Domiciliarias en Fraccionamiento Infonavit Grijalva”, la ASE advierte de un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por 189 mil 27.42 pesos; así como por un monto de 31 mil 424.30 pesos, debido a que presenta conceptos de obra con deficiencias técnicas de construcción.

Por lo que se refiere a la obra denominada “Rehabilitación de 3 Pozos de Visita y 33 Descargas Domiciliarias en Colonia Penipak Norte”, la dependencia fiscalizadora expone de un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por 401 mil 673.90 pesos; así como por un monto 401 mil 673.90 pesos, por no integrarse en el Expediente Unitario de Comprobación del Gasto y; por 50 mil 172.47 pesos, debido a que presenta conceptos de obra con deficiencias técnicas de construcción.

Respecto a la obra denominada “Rehabilitación de 01 Pozo de Visita y Rehabilitación de 37 Descargas Domiciliarias en Colonia Albania Baja, la Auditoría específica que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por 100 mil 331.70 pesos, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo verificado; como por un importe de 126 mil 882.19 pesos y; por 31 mil 145.41 pesos, ya que presenta conceptos de obra con deficiencias técnicas de construcción.

Por otra parte, la ASE advirtió de un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por 10 millones 411 mil 240.02 pesos, en los saldos de deudores que no fueron comprobados, recuperados o depurados; además de un monto por 1 millón 918 mil 86.68 pesos, por realizar erogaciones por concepto de actualizaciones, recargos y gastos de ejecución en el pago de contribuciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2018 enteradas de manera extemporánea y; por 14 millones 548 mil 324 pesos, en erogación de recursos para el pago de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) en un porcentaje mayor al permitido.

Licitaciones fantasmas

Uno de los actos que más ha pregonado Carlos Orose Morales Vázquez y que fue una de sus banderas en su campaña para arribar de nueva cuenta al poder y realizar nuevos desfalcos financieros al ayuntamiento tuxtleco, es la puesta de luminarias en la capital del estado.

Sin embargo, esta situación, también ha sido manejada a favor de este sin escrúpulos, que, en un acto de ventaja absoluta, le otorgó a la empresa Energétika Sustentable y Ecología S.A. de C.V., el trabajo para la puesta de las luminarias sin que hubiese habido transparencia en la licitación, como lo dicta la ley.

En este caso, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE), investiga el pago y la autorización de licitación directa para la compra de más de 9 mil luminarias en la capital chiapaneca denominado “FORTAMUN-017-2019: Suministro e Instalación de 5,441 Luminarias Led y Componentes Eléctricos y Mecánicos”, se realizó bajo irregularidades y discrepancias del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez.

La ASE advirtió de un probable desfalco a la Hacienda Pública Federal, por encontrar irregularidades en el proceso licitatorio nacional de la adquisición y suministro de luminarias, suscritos en las dos etapas de la convocatoria pública LCP/OM/DA/011/2019 que autorizó y designó el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a la empresa Energétika Sustentable y Ecología S.A. de C.V., en septiembre y octubre del 2019.

De acuerdo al Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/110/2020 de la Cuenta Pública 2019, la dependencia fiscalizadora presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por 23 millones 815 mil 825 pesos y 61 centavos por no acreditarse la compra de 9 mil 500 luminarias con tecnología LED en Tuxtla Gutiérrez.

“Inconsistencias del proceso licitatorio nacional de la adquisición y suministro de luminarias, en la modalidad de adjudicación directa, asimismo carecen de documentos justificativos para acreditar el destino del objetivo del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con la evidencia documental de su destino y aplicación”, expone el pliego de observaciones 2019-108-ASE/OAC/110/2020-RD22-O01-PO34.

En el informe de la ASE, expone que se carece de información y documentos justificativos que acrediten el destino del objetivo del gasto, debido a que el Ayuntamiento no integró y demostró los pagos realizados, así como los resultados de prueba del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), de las luminarias instaladas toda vez que en el proceso de licitación no se cumplió, existiendo además duplicidad en el reporte fotográfico y ubicaciones que no corresponden a las fotografías.

En las pesquisas, la ASE también apunta que al verificar el proyecto, se constataron carencias en el proceso de sustitución de lámparas existentes y colocación de luminarias LED, así como de planos definitivos derivado que los croquis presentados del Ayuntamiento no detallan las especificaciones de los tipos de luminarias que fueron colocadas por colonias, vías principales, ejes viales y boulevares, toda vez que de acuerdo a los lotes adquiridos se presentan tres tipos de luminarias de 50 watts marca VLED con diferentes costos, 80 y 100 watts marca VLED, y luminarias de 50 watts Marca CREE, donde además no se integran documentos en el que certifique un ahorro energético.

Por otro lado, el órgano fiscalizador expone que el Ayuntamiento retiró luminarias que funcionaban para ser almacenadas a la intemperie de las oficinas de la Dirección de Alumbrado Público del municipio, añadiendo que tampoco se integró la solicitud por parte de los beneficiarios, y la solicitud ciudadana.

La ASE refiere en el informe que el Ayuntamiento tuxtleco encabezado por Carlos Orsoé Morales Vázquez, asignó en la modalidad de adjudicación directa, mediante contrato de compraventa e Instalación con fecha 30 de octubre de 2019.

Asimismo, la Auditoría menciona que el Ayuntamiento no justificó y acreditó las bases de la convocatoria pública, toda vez que las lámparas propuestas no coincidieron con lo presentado en el catálogo y pruebas presentadas, existiendo discrepancias entre lo que indica la ficha técnica y los catálogos y pruebas del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), presentado en el proyecto —financiado por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)—.

Por lo anterior, el informe individual de la dependencia refiere que el acta de fallo con fecha 26 de septiembre de 2019, donde participó el proveedor al que se le adjudicó dicho contrato no cumplió con las bases del anexo 02 de la convocatoria, que posteriormente a la segunda etapa de la licitación con fecha 24 de octubre de 2019, también no cumplió con lo establecido en los puntos 3.3.1 inciso A) numeral II, y 3.3.2 inciso B) viñeta uno de las bases del anexo.

De esta forma, ASE considera que el Ayuntamiento infringió en lo dispuesto en los artículos 74, 75, 76 y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas; 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 29 fracción I a), 35, 37 y 64 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De esta manera, podemos apreciar que, al ser descubierto como gusano en la manzana, Carlos Morales optó por pedir licencia para que “las aguas se calmen”, mientras llega el tiempo de tomar de nueva cuenta la posesión por tres años más del ayuntamiento capitalino.

Por esta razón, este medio informativo continuará en la exposición de acciones del alcalde con licencia a fin de que tengamos un gobierno municipal transparente en el que se pueda participar de manera activa en las licitaciones y no de forma fraudulenta como ha ocurrido con esta administración que ha dejado mucho que desear.