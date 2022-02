Chiapas garantizará el triunfo: Mario Delgado

M de R / Diario de Chiapas

Morena está posicionado como una opción de cambio verdadero en México y en Chiapas cada día incrementa la simpatía entre la ciudadanía por sus propuestas políticas, porque sí sabe gobernar, afirmó Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de este partido político, durante una intensa gira de trabajo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas.

Ante candidatos, militantes y simpatizantes de Chiapas, dijo que mienten quienes buscan desvirtuar y demeritar los logros de Morena en México, ya que este partido político sí sabe gobernar, con ética, eficacia, honestidad y los resultados no mienten.

Resaltó que el próximo 6 de junio Morena garantizará el triunfo electoral en los municipios, en los congresos locales y en la Cámara de Diputados, porque las propuestas políticas son ciudadanas y son del pueblo, consolidándose aún más la Cuarta Transformación de Chiapas y del país.

“Cada día crece la simpatía hacia Morena, cada vez el electorado crece para el partido y sus propuestas políticas. No hemos mentido al pueblo, no hemos traicionado al pueblo y siempre hemos buscado y procurado la unidad y el bien de la nación. Tengan la certeza de que no les vamos a fallar”, manifestó.

Acompañado del delegado Nacional del partido en Chiapas, Carlos Molina, reafirmaron el compromiso de Morena de cumplirle al pueblo las expectativas, ya que “estamos acostumbrados a trabajar por y para la gente”.