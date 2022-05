M de R/ Diario de Chiapas

En la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que Chiapas va bien en materia de salud, ejemplo de ello es que en el combate al dengue y otras enfermedades provocadas por vectores, se ha pasado del primer lugar a la posición 27 a nivel nacional con menos casos de dengue, y detalló que como resultado del reforzamiento permanente a estas acciones, durante 2021 no se ha registrado ninguna defunción por este padecimiento, ni por chikungunya o zika.

Respecto a los casos de muerte materno-infantil, el mandatario señaló que el estado pasó del primero al lugar 24 con menos defunciones por dicha problemática, al tiempo de precisar que estos logros son resultado del trabajo comprometido y en unidad que las autoridades federales, estatales y municipales realizan para atender las necesidades prioritarias de salud, y a favor del bienestar de las chiapanecas y los chiapanecos.

En otro momento, al informar que el miércoles 28 de julio, más de 27 mil personas acudieron a los módulos a vacunarse contra el COVID-19 en Chiapas, Escandón Cadenas sostuvo que esto representa un importante progreso en la protección de la salud de las personas, sobre todo ante la tercera ola de contagios, la cual tiene la presencia de la variante Delta, una cepa que es altamente contagiosa.

Destacó que la vacuna se ha convertido en algo fundamental para salvar la vida, tanto propia como de los seres queridos, ante la pandemia de coronavirus, por lo que insistió en el llamado a la población, especialmente a la juventud chiapaneca a acudir a los centros de vacunación a recibir este biológico y motivar a sus familiares a que se vacunen.

Finalmente, subrayó que aunque han aumentado los casos no se ha bajado la guardia en la atención oportuna por parte del personal del salud en las clínicas y en las brigadas médicas casa por casa, aunado a la actitud responsable del pueblo que está acudiendo a vacunarse y mantiene las medidas preventivas, lo que ha permitido que la entidad únicamente registre una ocupación hospitalaria del 22 por ciento. No obstante, reiteró la importancia de no confiarse