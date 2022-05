CNTE anuncia marchas

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció bloqueos en ochos puntos y marchas el próximo 1 y 13 de mayo para protestar por el estancamiento del diálogo y las minutas signadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

José Luis Escobar Pérez, integrante del Comité Ejecutivo Seccional de la CNTE Chiapas, explicó que la problemática que enfrenta el magisterio es la falta de solución en las mesas con la federación, “esto empuja al magisterio para que el resolutivo de la última asamblea estatal obligue a accionar con ocho bloqueos carreteros en los puntos más álgidos del estado”.

Los bloqueos se realizarán en vías de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, además de la zona fronteriza entre México-Guatemala, Costa grande y Costa chica.

A sabiendas de que dañarán los derechos a terceros, el también docente solicitó comprensión ante la omisión del gobierno mexicano, “las autoridades nada más simulan la solución; es necesario”.

El 13 de mayo realizarán una marcha nacional en exigencia al cumplimiento de acuerdos, minutas y compromisos firmados por el gobierno de Chiapas y el presidente del México, pues los documentos nada más quedaron como una estrategia de dilación y desmovilización magisterial.

“Primero, nosotros exigimos la abrogación de la mal llamada Reforma Educativa que dejó Peña Nieto y que canceló la bilateralidad entre gobierno y trabajador. Segundo que seguimos estando en el mismo régimen que nos dejó Peña Nieto: no estamos ni en el apartado A ni en el B. Tercero en las pláticas con Obrador, ha reconocido que no hay malversación ni corrupción en los recursos de las cajas de ahorro; sin embargo, el gobierno se ha negado a descongelarlas y no podemos aceptarlo porque las cajas de ahorro fueron conquistas y no actos de benevolencia de los gobiernos”.

Escobar Pérez, recordó a los maestros interinatos que no logran cobrar los sueldos devengados de tres años “y nadie les ha podido pagar; además ningún maestro tiene plaza bases, todos son los egresados son de contrato y lo peor que hay 33 maestros cesados de la dirigencia. Vienen contra Chiapas porque nos oponemos contra la mal llamada reforma educativa”.