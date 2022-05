Colectivo accidentado, sin seguro

A. Marroquín/ Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Cuando Édgar Fabián Nandayapa Urbina, aceptó el trabajo como chofer de la unidad 01 de la ruta 73 del transporte colectivo de Tuxtla Gutiérrez, no sabía que Julio César Chong Kuan, alias “El Chino”, dueño y concesionario, “le estaba jugando chueco” y menos que pondría en peligro la vida de su compañero en relevo: Rubén Stevens Juárez Cameras.

El pasado domingo 18 de julio esta unidad se quedó sin frenos, el chofer perdió el control y se estampó contra un muro de contención, dejando a ocho personas heridas. Luego de más de 48 horas de este percance, “El Chino”, quien es dueño de más de 100 concesiones, no se ha hecho responsable de los gastos de nadie.

En este accidente, quien resultó más lesionado fue Rubén Stevens Juárez, de 23 años de edad, chofer de la unidad y que en ese momento estaba esperando el turno para el relevo, lo cual no pudo suceder al ser protagonista de este percance.

El joven, quien fue trasladado al Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, se encuentra grave y en estado de coma, por lo que su madre, la señora Verónica Juárez Cameras, habló sobre la falta de responsabilidad de Chong Kuan, al desentenderse de su hijo.

“Mi hijo está en una situación crítica, yo lo único que quiero es que me apoyen para que se haga cargo el dueño de la 7301, que tiene muchos carros en mal estado, ahorita acabo de entrar con el cirujano y me está diciendo que si lo operan aquí (a su hijo), me sale un costo de cerca de 80 mil pesos y si no me voy a terceros para que lo trasladen a Tapachula o a México por el aparato que hay que comprar que es para la columna”.

Al cuestionarle a la señora si las unidades contaban con seguro de vida porque es un requisito que la propia Secretaría de Movilidad y Transporte pide para que las unidades circulen, Juárez Cameras señaló lo siguiente:

“El día del accidente no se acercó ningún seguro ni nada por el estilo, no se acercó nadie, sólo la Cruz Roja que trasladó a todos los heridos y de ahí como mi hijo estaba en código rojo lo trasladaron acá porque es el más grave que hay”.

La madre del afectado, denunció que la Secretaría de Movilidad y Transporte que dirige Aquiles Espinosa García, está involucrada en este tema, ya que son ellos, por medio de la coordinación, quienes regulan los vehículos con chequeos anuales, “por lo que aquí hay un culpable por negligencia, el cual debe ser señalado y despedido de su cargo”.

“No sé qué influencias tenga en Coordinación de Transportes el licenciado Julio Chong porque los carros que él tiene en la 73, la 7301 (que se accidentó), es modelo 2004; la 7322 es modelo 2005, 7304 es modelo 2003, 7308 es modelo 2005 como también la 7319; no sé en qué situación está con la Secretaría de Transporte, pero yo lo único que quiero es que se haga responsable de mi hijo”.

La unidad 7301, la cual sufrió este accidente, se descomponía con frecuencia, señaló Verónica Juárez, y en los últimos días le habían comentado a Julio Chong que la unidad no estaba bien, sin embargo, no le importó y mandó a que trabajara.

Por otra parte, María Molina Trujillo, madre de Édgar Fabián, denunció ser víctima de acoso e intimidación por parte del dueño y concesionario de la unidad; transportista que busca deslindarse del accidente ocurrido durante la tarde del domingo 18 de julio.

“Todos sus colectivos no están bien, siempre le decía a mi hijo ‘deja esos colectivos’, donde sea se quedaban tirados… espero que se responsabilice el dueño, que dé la cara al menos, pero no da la cara el señor (Julio Chong)”, apuntó.

En consecuencia, las madres de los choferes exigieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para que se haga responsable, ya que el propietario de la concesión es dueño de más unidades de diferentes rutas en Tuxtla Gutiérrez, mismas que no cuentan con seguro de vida para sus trabajadores y pasajeros.

En tanto, la Secretaría de Movilidad y Transporte, a cargo de Aquiles Espinosa García, no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

CABO SUELTO

El 29 de agosto de 2019, un usuario de bicicleta falleció tras ser atropellado por una unidad de transporte público de la cual el propietario es Julio Chong.

Por omisión a sus responsabilidades, familiares de Ernestino Avendaño Guillén, quien fuera atropellado por la unidad 27 de la ruta 90 del servicio público colectivo, denunciaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte junto a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, de no aplicar la ley al chofer y al concesionario de la unidad que originó la muerte de su pariente.

Julio César Avendaño Domínguez, hijo del afectado, indicó —en ese entonces— que en la 5ª Norte y calle Taxco del fraccionamiento Las Brisas de Tuxtla, su padre de 74 años fue embestido por el operador de la unidad 27 de la ruta 90 mientras viaja en su bicicleta, presentando fracturas en el cráneo, daños en su anatomía.

“Queremos una justicia, por favor. Los gastos están muy pesados a veces no nos damos abasto, ya llevamos como 7 mil pesos en medicinas, en todo lo que están pidiendo”, manifestó.

En esa fecha, tanto el operador de la unidad, como el propietario de la unidad 9027, el concesionario Julio Chong, no asumieron la responsabilidad ni el pago de los gastos médicos del ciclista arrollado, justificando que el colectivo no contaba con un seguro de daños.