Con honestidad, a Mazatán le irá bien: Melgar 

M de R / Mazatán Siguiendo el recorrido por la ruta del Distrito 13 del Estado, el candidato costeño Luis Armando Melgar, visitó el municipio de Mazatán; donde retomó su campaña por la costa chiapaneca. Junto a miembros del Comité del PVEM y del PT municipal, Melgar aseguró que sí se pueden resolver los problemas, mientras las cosas se hagan honestamente; partiendo de impulsar entre todos lo que hoy ya se tiene y buscando lo que generaría más oportunidades para la región. “Iniciamos por ganarnos la confianza de la gente, muchos ya me conocen, pero otros no; hoy como su candidato costeño, tengo el compromiso de decirles que no hay dudas, que la única manera de que a Mazatán le vaya bien, es trabajando con honestidad, como siempre lo hemos hecho; enfocando los apoyos transparentemente para que se conviertan en un desarrollo económico verdadero. En dicha reunión se recordaron algunas de las acciones echadas a andar por Melgar durante su trabajo en el Senado de la República; las cuales significaron grandes beneficios para la Costa de Chiapas; entre las que destacan, la ZEE (Zona Económica Especial), el malecón de Puerto Madero, además de diversos apoyos productivos; principalmente para el sector bananero y pesquero de la región. “Hacer para resolver…de eso estoy convencido; aquí en Mazatán tenemos mucha gente con el gran compromiso de hacer, pero además tenemos mar, tenemos tierra y tenemos mi compromiso que como Diputado Federal, empujaremos honestamente el desarrollo productivo; porque aquí ¡tenemos con qué!», finalizó Melgar.