Con pancartas y un dinosaurio de peluche, reprochan a Bartlett propiedades y contratos del IMSS

Agencias / Diario de Chiapas

México. – El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han reducido las tarifas eléctricas durante los tres primeros años, y adelantó que si no se aprueba la reforma constitucional del titular del Ejecutivo, ellos seguirán manteniendo los costos bajos.

“¿Qué vamos a hacer para reducir las tarifas?, hemos reducido las tarifas durante tres años, es una prórroga que el objetivo que tiene la CFE es no permitir que las tarifas suban arriba de la inflación. El costo que no pagan las empresas, y sin embargo, tres años han sido de tarifas estables, me pregunta: ¿qué vamos a hacer si no se aprueba la reforma? Seguiremos manteniendo las tarifas bajas y esa es una norma y lo hemos hecho en condiciones muy difíciles.

“Lo hicimos en el momento más crítico de los sistemas eléctricos del norte de América, cuando se congelaron los gasoductos cuando especularon los privados, la CFE recuperó el sistema eléctrico en un enorme esfuerzo y logró mantener las tarifas y no se subieron aún en el momento cuando hubo una especulación. Si no se aprueba seguiremos manteniendo las tarifas bajas en tres años, pero nosotros sí esperamos que se apruebe la reforma constitucional porque entonces tendremos más elementos para bajar las tarifas”, dijo Bartlett.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, diputados panistas y de MC le reprocharon las 11 propiedades que tiene Bartlett en conjunto con su familia y los contratos que le dio el IMSS a su hijo por la adquisición de ventiladores para combatir la pandemia de Covid-19.

Asimismo, el diputado del PRD, Mauricio Prieto, parafraseó al escritor Augusto Monterroso, y subió a tribuna y dijo: “bienvenido señor director… hoy por la mañana desperté y el dinosaurio estaba ahí… es cuanto señor presidente” y se hizo acompañar de un dinosaurio verde con un emblema de la CFE, lo que generó una breve sonrisa de Bartlett.

En este contexto, Bartlett se quejó porque hubo una “guerra judicial” contra la primera reforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador de parte de docenas de despachos, bufetes jurídicos, cabilderos, quienes le tendieron un cerco al gobierno Federal cuando empezaron con el desmantelamiento de privilegios provocados por la reforma energética del 2013.

Manuel Bartlett informó que se tienen registrados mil 077 amparos, cinco controversias contra nueve disposiciones de la Secretaría de Energía, la Cenace y la Comisión Reguladora de Energía, lo que logró que se mantenga detenida la primera reforma eléctrica del presidente, López Obrador.

“Se tienen registrados mil 077 amparos, cinco controversias constitucionales, contra nueve disposiciones de la Sener, CENACE y la CRE, la multitud de recursos legales ha logrado que el Poder Judicial detenga la operación del Ejecutivo en una virtual invasión de funciones y la promoción de parálisis, bajo el empuje de docenas de despachos, bufetes, cabilderos, se ha tendido un cerco contra el gobierno, los privilegiados del régimen anterior se oponen a cualquier medida de equilibrio y protección del sistema eléctrico, no conceden ni negocian, asumen que la electricidad es una más de sus esferas de poder, influencia y negocio y no están dispuestos a abandonarla, de nuestra parte seguiremos avanzando en lo que nos corresponde la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por esta honorable Cámara de Diputados, que se encuentra actualmente suspendida debido a esta guerra judicial”, dijo Bartlett.