Con SMAPA que “Dios nos agarre confesados”

La instrucción de que no habrá condonación al pago del servicio de agua potable la confirmó el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), René León Farrera, quien en un mensaje que manejó a través de las redes sociales, “invita” a los que tienen posibilidades económicas a cumplir con sus respectivos pagos porque son momentos de solidaridad.

Apenas había subido el video a las redes sociales, la andanada de reclamos de la ciudadanía no se hizo esperar, donde protestan por cobros puntuales y hasta cortes del servicio cuando en realidad no hay suministro y donde reparten no alcanza a subir a los tinacos. En suma, dicen los usuarios, las autoridades no tienen vergüenza para que en tiempos de contingencia no se pongan al lado del ciudadano que vive al día.

El mensaje de apenas 44 segundos provocó la ira de la población tuxtleca, a cuyos mensajes de protesta, la frágil respuesta de los encargados de las redes de SMAPA era, “le respondemos vía inbox…”.

Habría que precisar que también sobresalió la andanada de mensajes de bots que calificaban como excelente que el director del Sistema haya dicho que se tiene que pagar.

Lo anterior contrasta con la realidad prevaleciente.

@Beto Mundo: “Pónganse las pilas, no que el recibo si lo mandan puntual…lo peor es que uno va a pagar completo, así no se puede señores… es fastidioso acudir a estos medios para que nos den agua….sólo necesito saber si darán agua en el fraccionamiento Nuevo Esperanza.

En la Xamaipak no dan agua, publicó @Nelly Gordillo Alegria; desde diciembre en San José Terán no han enviado agua y están cobrando normal, comentó @Porfirio Tevera, en tanto que @rolando Montoya Genovez “pregunta cuando darán agua en el fraccionamiento Jardines del Pedregal, Primera Sección”.

Por su parte, @Lucrecia Mandujano se le va a la yugular al funcionario municipal que como colofón había dicho: Que Dios nos bendiga a todos… Mire Director, con todo respeto, en las oficinas del SMAPA de la 20 poniente, hay demasiada gente que nada más se la pasa en el teléfono y tomando café, además no tienen hora para ir a desayunar, dejan ahí a las personas y se van a desayunar a la hora que ellos quieren y otra cosita: antes hacían ajustes en los recibos de agua ahora, dicen que ya no y para pasar a hablar con algún encargado de área resulta que van a checar su agenda para ver si puede atenderlos ¿cómo la ve señor?. Me parece que están muy mal, verdad.

@Saul Dominguez Nucamendi El servicio de agua no está llegando en la 3/a. Oriente y 18 sur pero el recibo llega puntual.

Irma Alvarado:No señor, el agua no llega, y si llega ¡Llega muy baja la presión y no sube a los tinacos; estamos sin agua desde una semana, aquí por Tuxtla Centro”.

Y como remate, ante los cientos de mensajes, se destaca el de @Sthela Calimayor quien posteó: Se necesita más personal, en mi calle hay fuga de agua sucia de drenaje, a cada rato en Plan de Ayala, se reportó ya muchas veces ¿acaso vienen? Pagamos puntual el recibo, viene incluido lo de alcantarillado, ¿por qué no vienen a checarlo? En la esquina de mi casa, un gran letrero Calle Oaxaca y Chihuahua, millones de pesos diceeee invertido en el servicio de tubería de drenaje, no sé qué pusieron que revienta el agua cada rato encima de la tubería; ahora gastaron millones en poner tubos escarbar, maquinaria, material y por qué no unir los trámites para de una vez pavimentar; la calle quedó del asco, no dejaron bien la tubería y toda esa agua que sale quedó como una laguna de agua, pero alberca de lodo y mierda; ah pero eso si hacen recomendaciones para cuidar el agua, no señores vean dónde está lo malo y arréglenlo pues uno paga puntual los recibos!! Quisiera yo ver las casas de los funcionarios, ahí síi hay fuga enfrente, ¡ah no verdad! ahí sino hay…Hagan algo calle Oaxaca esquina Chihuahua letrerote gastaron millones de pesos para nada!!! Vengan a verlo es una gran burla esta administración!!

El alcalde de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez, había dicho el miércoles pasado que no habrá condonación del pago de agua potable y este jueves el director de SMAPA lo respaldó. ¡Que Dios nos agarre confesados”.