Descartan oleada de COVID

· Especialistas exponen que para el mes de marzo los casos serán casi nulos; reportaron ayer 183 contagios

Ainer González / Diario de Chiapas

Los casos positivos de COVID-19 siguen siendo superiores a los 250 diarios —de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud—, no obstante, médicos aseguran que, en marzo, los casos reportados tendrán una disminución significativa, llegando a ser casi nulos.

Lo anterior no significa que ya no habrá contagios, pues pese a la disminución de casos, de las 150 pruebas que realiza la Cruz Roja al día en Tuxtla Gutiérrez, el 80 por ciento son positivas a COVID-19, sin embargo, la vacuna ha ayudado a que los síntomas no sean graves.

Se ha hablado de que COVID-19 se convertirá en una enfermedad endémica, es decir, que siempre se presenta en una población dentro de un área geográfica o una enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas en un país o comarca.

“En tres semanas o un mes, los casos ya van a estar muy disminuidos en su totalidad, tomemos en cuenta como todo paciente que los casos pueden ser más a la mortalidad, pero en aquellos no vacunados, que tienen diabetes, hipertensión”, comentó el Coordinador Estatal de Servicios Médicos de la Cruz Roja en Chiapas.

Por otra parte, el reporte diario sobre la transmisión de COVID-19 en Chiapas arroja la notificación de 183 casos positivos en las últimas horas, siendo las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Comitán donde se concentra el mayor número de casos, con un 44 por ciento, informa la Secretaría de Salud estatal.

Los contagios recientes se distribuyen de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez, 45; Comitán, 25; Ocosingo y Villaflores, nueve cada uno; Reforma y Tapachula, ocho cada uno; Tonalá, siete; Benemérito de las Américas, Chiapa de Corzo y Pichucalco, cinco cada uno; Cacahoatán, Las Margaritas, Palenque y Pijijiapan, cuatro cada uno; Juárez, tres.

Los municipios con dos casos identificados son: Acala, Chicomuselo, Huehuetán, La Concordia, La Trinitaria, Mapastepec, Motozintla, Ocozocoautla, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico; y con un contagio, Acapetahua, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Chamula, Cintalapa, El Parral, Frontera Hidalgo, La Grandeza, La Independencia, Maravilla Tenejapa, Mezcalapa, Osumacinta, Rayón, Salto de Agua, Socoltenango, Tzimol, Unión Juárez y Villa Corzo.

Las pruebas analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública salieron positivas en 106 mujeres y 77 hombres, de los diferentes grupos de edad. El 20 por ciento de los pacientes presenta datos de co-morbilidad: hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, asma e/o inmunosupresión.

Con relación al indicador de mortalidad, la Secretaría de Salud comunica la ocurrencia de una defunción en una persona del sexo masculino, de 70 años de edad, con residencia en el municipio de Chiapa de Corzo, quien tenía antecedentes de inmunosupresión y tabaquismo.