Discrepancias por regreso a clases

· CNTE: Aun vacunados no habrá retorno a las aulas; prevén que hasta septiembre pudiera darse el retorno

· SNTE: El magisterio es el más interesado en volver a las escuelas, pero es indispensable que existan condiciones básicas de infraestructura en los inmuebles

Edén Gómez Bernal / Agencia El Estado / Diario de Chiapas

Ante el anuncio que se dio por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, con respecto a la consideración de algunas entidades para la vacunación a los maestros, en donde Chiapas está incluido, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad afirmó que aun con la vacuna no regresarán a clases.

José Luis Escobar Pérez, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CNTE Chiapas, dijo que es positivo que se piense vacunar a los maestros; sin embargo, esto no significa que haya condiciones para un regreso a clases, por lo que afirmó que no debe haber tomarse ni en el ámbito político, ni electoral el tema de la vacuna.

“El gobierno de México tiene prisa para regresar a clases, esto por el tema económico, sin embargo, nosotros como docentes decimos, que hasta que no haya vacuna para todos, no regresaremos a clases, por lo que vemos como una necedad que se quiera regresar a las aulas tan rápido”, expresó.

Dijo que en lo que refiere a Chiapas no se tiene considerada una fecha de regreso a clases, ya que, dijo, primero se debe concluir con el ciclo escolar actual, sería hasta el mes de septiembre cuando se vea un avance en la vacunación cuando se podría analizar el regreso a clases.

“Para que el regreso pueda ser seguro el gobierno tiene que superar las condiciones deplorables en las que se encuentran las escuelas, en más de un año de COVID-19, podrán comprobar que las escuelas no han sido atendidas para que se quiera hablar del regreso a las aulas, aparte las escuelas tienen que estar dotadas de cubrebocas, gel antibacterial, agua, termómetros, y eso no se ha hecho, para nosotros se nos hace una decisión irresponsable mientras no se atiendan estos temas”, afirmó.

Mencionó que son un aproximado de 2 mil escuelas las que se tienen en Chiapas; sin embargo, más del 80 por ciento no cuenta con agua ni con las medidas necesarias para un regreso a clases seguro.

CONFÍA SNTE EN RETORNAR A LAS AULAS

El magisterio es el más interesado en volver a las escuelas, por lo que confían en que se cumplirá con las tres “V”: Semáforo epidemiológico en verde, vacunación a todos los trabajadores de la educación y asistencia gradual y voluntaria, expresó Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Respecto a las cifras que compartió la Secretaría de Salud federal sobre Chiapas, se tienen registradas a 122 mil 836 personas que están bajo el concepto de personal educativo y se ubicaría Chiapas como la segunda entidad con el mayor número de docentes que entrarían al proceso.

Alfonso Cepeda Salas comentó que, a un año de la pandemia y que las escuelas cerraran sus puertas, las aulas se trasladaron a las casas de alumnos y maestros, por lo que las clases a distancia en diversas modalidades y de tiempo completo, de acuerdo con las comunidades educativas, fueron la respuesta para continuar con la educación del país.

El líder del SNTE, dijo que para el regreso a clases presenciales es indispensable que existan condiciones básicas de infraestructura en las escuelas, disposición permanente de agua potable y sanitarios salubres.

“Una vez atendidos estos requerimientos, en cada entidad se realizará la reapertura de las escuelas, la principal preocupación son nuestros alumnos, que acudan todos; después, con toda la empatía profesional, identificar los aprendizajes esperados y los no esperados, sin presiones”, detalló Cepeda Salas.

De acuerdo con el anuncio oficial, las entidades donde comenzará la vacunación para trabajadores de la educación el próximo lunes 19 de abril son: Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, donde el semáforo epidemiológico ha permanecido en verde durante las últimas tres semanas.