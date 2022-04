Elección impune, la de Tuxtla: Paco Rojas

A. Marroquín/Diario de Chiapas

El triunfo electoral de Carlos Orsoé Morales Vázquez, para repetir como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, se afianzó a base de engaños, alteraciones e irregularidades que no sólo hacen suponer de un acto de corrupción, sino, de un proceso electoral lleno de impunidad, sentenció Francisco Rojas Toledo, ex candidato a presidente municipal por Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista para el programa Denuncia Pública, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que los comicios del domingo 6 de junio estuvieron envueltos en irregularidades, donde se detectaron anomalías en diversas casillas electorales de la capital chiapaneca.

Además de ello, Rojas Toledo planteó que el triunfo de Carlos Morales no se esperaba ya que ha sido “un presidente mal calificado, que no dio seguridad, que no generó apertura con la sociedad y la mayoría que está en contra de la reelección”.

Por lo anterior, el político chiapaneco calificó de un gran fraude electoral las elecciones celebradas en Tuxtla Gutiérrez, ya que, a su criterio, agregó que estuvieron auspiciadas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

“Aclarar muchas cosas que quedaron ahí en el tintero… al haber la información completa me doy cuenta que hay un gran fraude electoral, pensé que el trabajo de los órganos electorales en Chiapas iba a ser diferente”, dijo.

De esta forma, denunció de irresponsable al consejero presidente del IEPC por las diferentes irregularidades mostradas durante las elecciones del 6 de junio en la capital del estado.

“Es un acto de irresponsabilidad del dirigente del órgano electoral en Chiapas… el 95 por ciento de las casillas las abrieron a la 1 de la tarde”, añadió.

En consecuencia, resaltó que la impunidad en los procesos electorales en Chiapas continúa siendo el principal factor para que las y los ciudadanos cuestiones la existencia o no de una verdadera democracia, ya que, con base en sus datos y reportes, más del 20 por ciento de las casillas ubicadas en Tuxtla presentaban anomalías.

“Más del 20 por ciento de las casillas tenían anormalidades. Dice que la ley que con más del 20 por ciento de las casillas alteradas es suficiente para anular una elección… en 230 casillas que se lograron abrir, se recuperaron más de 4 mil votos”, planteó.

Con respecto a la nueva solicitud de licencia de Morales Vázquez, el ex regidor de Tuxtla subrayó que dicha petición es una faramalla, ya que, si el alcalde gozará de dignidad y calidad moral, aceptaría que el proceso electoral estuvo lleno de irregularidades que le favorecieron.

“Si tuviera dignidad, si tuviera calidad moral diría si el proceso electoral fue sucio voy a renunciar… seguramente va a ser presidente burócrata otra vez, pero para mí pierde legitimidad, para mí ya entró con un acto de corrupción”, apuntó.