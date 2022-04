Empiezan los destapes hacia la Presidencia

Agencias/ Diario de Chiapas

México.- Tras las elecciones del pasado domingo 6 de junio, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, refirió una buena calificación para su partido, estudiando los comicios intermedios de otros expresidentes.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, el senador por Zacatecas no se descartó para ser candidato presidencial en 2024, junto a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quienes dijo, no se han subido todavía a la arena.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia mañanera de este lunes que sus adversarios quieren echar a pelear a Sheinbaum y Ebrard rumbo a 2024, Monreal dijo que todavía no está en “ese proceso”.

“No, no me descarto. Creo que es a destiempo el estar pensando en sucesores de Andrés Manuel López Obrador (…) quien quiera hacerlo y quien se pronuncie, es un suicidio político sabiendo la fuerza del Presidente, la legitimidad del Presidente.

“Estar en una etapa de adelanto, de apresuramiento o de actuar por la libre no sólo es suicida, sino que es un ambicioso vulgar; la propia dinámica política lo triturará, yo no estoy dispuesto a hacer eso (…) no actúo con mezquindad ni actúo con aceleración”, expresó Monreal con Loret de Mola.

Refirió que desde hace 21 años conoce al presidente López Obrador y “entonces no estoy precipitado ni tampoco avanzado ni aprovechando la coyuntura mediática, política o el abismo en el que pueden estar algunos compañeros”.

Tras el colapso de Metro Olivos de la Línea 12, en el que Sheinbaum y Ebrard han dicho que deben esperar el peritaje para deslindar responsabilidades, el líder de Morena en el Senado indicó que ambos están en un proceso difícil.

Se destapa Noroña para el 2024

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), aseguró también que buscará participar en las elecciones 2024.

Así, invitó a sus seguidores en redes sociales a ver y comentar su videocolumna sobre sus intenciones de participar en la contienda de las elecciones 2024.

Como adelantó en su tuit, Gerardo Fernández Noroña publicó una videocolumna en SDPnoticias, en la cual confirmó sus intenciones de competir por la presidencia de México.

En la videocolumna que lleva por nombre “Voy por el “2024?, Gerardo Fernández Noroña señala que al haber pasado las elecciones de este 2021, ya no le “pueden decir nada”.

Al señalar que ya hizo su “tarea” y asegurar que ha cumplido, en referencia a que logró la reelección como diputado, Fernández Noroña indicó que buscará ser el relevo de AMLO.

“Voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Haré todo mi esfuerzo para lograr este objetivo en unidad del movimiento”

De la misma forma, en su videocolumna Gerardo Fernández Noroña advirtió que los partidos políticos solo son una parte del movimiento conocido como la 4T.

Así lo indicó al señalar que los partidos políticos no son como tal el movimiento de la Cuarta Transformación, del que señaló, es el pueblo de México quien lo encarna.

En el mismo sentido, destacó que si bien es necesario mantener la unidad de los partidos, nadie debe creerse “dueño de lo que es un patrimonio de nuestro pueblo”, en relación a la 4T.

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña apuntó que en su objetivo de ser el sucesor de AMLO, va a trabajar mucho más para conseguirlo.

“Voy a trabajar durísimo, más todavía, para ser el relevo del compañero presidente en 2024”.