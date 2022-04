En tres años, millonaria inversión para Tapachula

· Se han invertido 625.6 mdp en obras y en la atención de Tapachula, dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas

· inauguró la instalación del alumbrado público en las colonias 5 de Febrero y Centro

· Este gobierno seguirá invirtiendo en la Perla del Soconusco, porque merece tener la imagen de una ciudad importante, digna y próspera, dijo

M de R/Diario de Chiapas

Al encabezar la inauguración de la instalación del alumbrado público en las colonias 5 de Febrero y Centro, del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que además de contribuir a una mejor iluminación de las vialidades, estas acciones prioritarias fortalecen la seguridad, movilidad y bienestar de quienes habitan, visitan y transitan por la Perla del Soconusco.

Subrayó que, en tan solo tres años de la administración estatal, en Tapachula se ha realizado una inversión pública superior a los 625.6 millones de pesos para atender las necesidades en materia de salud, educación, medio ambiente, infraestructura social, vialidades, alumbrado y otros rubros, al tiempo de explicar que este gobierno seguirá impulsando proyectos que abonen al progreso de este municipio tan importante de la frontera sur.

“Seguiremos invirtiendo en Tapachula porque merecen tener la imagen de una ciudad importante, digna y próspera. Hoy los recursos públicos se invierten en la gente porque el dinero es del pueblo y nosotros lo administramos bien; no tengan duda, no les vamos a fallar porque somos un gobierno democrático que trabaja para todas y todos sin distinción, pero, sobre todo, primero los pobres”, apuntó al precisar que estas luminarias no generarán ningún costo para la gente ni para el Ayuntamiento.

En su intervención, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, resaltó la suma de esfuerzos para lograr la instalación de estas luminarias solares, y aseguró que se continuará instalando más, pues ha sido la instrucción del gobernador como parte de la rehabilitación y mejora de espacios públicos.

Tras destacar el cariño y compromiso que el mandatario estatal muestra hacia Tapachula, la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda señaló que el alumbrado público no solo mejora la imagen urbana, sino da seguridad, lo que responde a una añeja demanda del pueblo, al tiempo de señalar que hasta el último día de la administración municipal, y a unas horas de iniciar su nuevo mandato, se está trabajando arduamente.

En voz de las y los beneficiados, Ingrid Funez Becerra manifestó su satisfacción al constatar que se cumplió con este proyecto de iluminación, favoreciendo el bienestar, seguridad e integridad de la población, sobre todo, de las y los estudiantes, pues estas luminarias también benefician el primer cuadrante de la ciudad, donde se ubica una de las preparatorias de esta localidad.

Posteriormente, Escandón Cadenas develó la placa del árbol de ceiba que se encuentra en el Parque Central, como símbolo de reconocimiento al pueblo tapachulteco que, pese a las adversidades de la pandemia, ha logrado reinventarse y salir adelante, así como por la demostración de generosidad y empatía por los más desprotegidos.

En este sentido, el gobernador pidió sumarse a las acciones de reforestación y del cuidado al medio ambiente, y también hizo un reconocimiento por el comportamiento del pueblo y la labor profesional y humana que realizan las heroínas y héroes de la salud, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas para salvaguardar la salud y vida de las personas ante el COVID-19.