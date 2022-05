Enésima marchan de migrantes

Salieron a las calles por tercer día consecutivo para llamar la atención pública, así como para exigir a las autoridades una pronta solución a la crisis migratoria que se vive en Tapachula

Marvin Bautista

Migrantes salieron a las calles por tercer día consecutivo para llamar la atención pública, así como para exigir a las autoridades una pronta solución a la crisis migratoria que se vive en Tapachula.

En esta ocasión los migrantes partieron del parque Benito Juárez ubicado en el centro de la ciudad con dirección a las oficinas de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar), para luego recorrer el parque central Miguel Hidalgo.

El contingente conformado por aproximadamente 200 migrantes de diversas nacionalidades, lanzaron consignas durante su recorrido en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), al negarles la atención inmediata.

Carlos, migrante de Nicaragua, lamentó las autoridades de migración solo los hayan engañado, ya que no han sido atendidos en el proceso de entrega de visas humanitarias o pases de salida QR.

Dijo que ellos no quieren quedarse en Tapachula, sino continuar su camino hacia los Estados Unidos, ya que en esta ciudad no hay oportunidades para ello ni para sus familias, por ello exigen una atención adecuada.

Señaló que el INM quiere mantenerlos en la ciudad obligándolos a esperar por más de 6 meses para atenderlos, sin embargo, no les dan ninguna garantía y corren el riesgo de ser detenidos y deportados a sus países de origen.

«Ya no queremos estar en esta cárcel llamada Tapachula, pedimos a migración que nos de visas humanitarias para que podamos continuar nuestro camino y también que pare el hostigamiento, ya que hay muchas redadas», abundó.

Naeilsy, migrante de Venezuela, indicó que migración se comprometió a atender primeramente a mujeres y niños, y los obligó a formarse a las afueras de las oficinas de regulación, pero solo les mintió, y la noche del pasado jueves quisieron detenerlos.

Lamentó que los niños son lo que más sufren en esta larga espera, ya que tienen que dormir en el piso sin ninguna protección, además muchos ya no cuentan con recursos para comprar alimentos.

«Es un infierno el que estamos viviendo, solo queremos pases de salida, salimos de nuestros países para dejar de vivir en la opresión del gobierno, pero la situación no ha cambiado en esta ciudad, no se respetan los derechos humanos, nos tratan como delincuentes, cuando migrar no es un delito», acotó.