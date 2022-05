Entrega Rutilio apoyos a productores de caña

• En Venustiano Carranza, otorgó beneficios por más de 7.7 mdp a través del Proyecto de Desarrollo Territorial

M de R / Diario de Chiapas

En el municipio de Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de apoyos a productores de caña de azúcar por más de 7.7 millones de pesos a través del Proyecto de Desarrollo Territorial (Prodeter), e inauguró el Laboratorio de Análisis de Suelos del cultivo de caña de azúcar, el primero en su tipo en el sur sureste y tercero a nivel nacional.

Junto a la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, y al presidente municipal de Venustiano Carranza, Amando Trujillo Ancheyta, el mandatario destacó el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de lograr el bienestar y progreso en el sureste del país, al tiempo de señalar que su administración trabaja en aprovechar todas las oportunidades que representen crecimiento con igualdad y justicia social para el pueblo de Chiapas.

“Cuando se trabaja de manera honesta, comprometida y leal al pueblo, no hay nada que no pueda realizarse para beneficiar a Chiapas y México. Tenemos en el presidente López Obrador a un gran aliado, que ha determinado grandes apoyos. Éste es el sexenio del sureste y no podemos desaprovecharlo”, expresó al tiempo de convocar a los alcaldes de la región, a caminar juntos con el objetivo de avanzar en beneficio de las y los habitantes de sus municipios.

Desde la localidad de Pujiltic, donde también entregó dos mil árboles frutales, Escandón Cadenas refirió que conoce las problemáticas de Venustiano Carranza, sin embargo, apuntó, si existe unidad, no habrá obstáculo que frene su desarrollo. Al respecto, anunció la próxima construcción de un hospital en este municipio, para atender de manera más digna a la población.

Por su parte, Zaynia Andrea Gil Vázquez dio a conocer que los beneficios del Prodeter consisten en 100 aspersores de motor, un tractor agrícola, un equipo de nivelación láser, y el equipamiento de este laboratorio que permitirá que más de siete mil productores conozcan la necesidad en el uso de fertilizantes, nitrógeno y demás nutrientes que la parcela o los predios requieran para preservar los estándares de producción, y aquilatar la materia orgánica de los suelos.

Al informar sobre el avance del 70 por ciento en la construcción de la Universidad “Benito Juárez” y del proyecto de inversión para edificar el hospital en la comunidad Laja Tendida, el alcalde Amando Trujillo Ancheyta reconoció el compromiso de las autoridades con los sectores que representan un detonante en el desarrollo de la entidad, como en esta ocasión que se beneficia a más de 10 mil familias que dependen del ingenio azucarero de Pujiltic.

El presidente de la Delegación de Cañeros del Ingenio Pujiltic, José Antonio Constantino Hernández, resaltó que la puesta en marcha del laboratorio favorecerá el cuidado de la tierra y elevará el rendimiento productivo de 95 a 120 toneladas de caña de azúcar por hectárea. Sostuvo que tan sólo en el Ingenio Pujiltic, se generan mil empleos directos y 200 mil indirectos, con una producción de más de un millón y medio de toneladas de caña, 200 mil toneladas de azúcar y una derrama económica de casi 2 mil 500 millones de pesos.

Estuvieron presentes: el representante estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Chiapas, Alberto Orantes Ruiz; el gerente general de la Compañía Azucarera La Fe, Adalberto Zaleta Trinidad; por parte del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el jefe del Departamento de Ingenierías, Gilberto Hernández Cruz y el investigador Miguel Cid del Prado Martínez; así como los presidentes municipales de Tzimol, Eugenio de Jesús Jiménez López; de Socoltenango, Javier Mazariegos Guillén; y de Las Rosas, Rodolfo Robles Díaz.