Entrega Rutilio apoyos en la Frailesca

• Inaugura puente “Chincheta”, en Villa Corzo; una vieja demanda de sus pobladores

• Tomó protesta a integrantes de los Comités de Salud Local para la Implementación del Modelo de Intervención de Salud Comunitaria

• Pone en marcha Casa de Médicos Residentes, entregó una ambulancia y colocó la primera piedra para construir el Aula de Enseñanza del Hospital Básico Comunitario

M de R/Diario de Chiapas

En el municipio de Villa Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción del puente vehicular “Chincheta”, que comunica a las localidades Las Limas-Revolución Mexicana y La Independencia-La Concordia, el cual era una demanda añeja de la población de la Región Frailesca, donde se mejorará la conectividad y se detonará la economía de las familias.

El mandatario explicó que a pesar de la pandemia, en Chiapas no se ha bajado la guardia y junto a la Federación se continúa apoyando a la población no sólo con estas acciones, que son un derecho humano, sino también con la entrega de más de 305 mil paquetes alimentarios directamente en los domicilios para que las y los beneficiarios no tengan que salir de sus hogares.

Lo anterior, dijo Escandón Cadenas, es muestra de que cuando se trabaja de manera honesta los recursos públicos alcanzan, por ello aseguró que se continuará en la lucha para erradicar la corrupción, las dádivas, el moche y otras prácticas que obstaculizaban el progreso de la entidad, al tiempo de sostener que se proseguirá trabajando de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “porque somos parte de la Cuarta Transformación y juntos haremos historia”.

En compañía del secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, el jefe del Ejecutivo estatal subrayó que la pandemia va a la baja gracias al comportamiento consciente y disciplinado del pueblo de Chiapas, por lo que también reiteró su reconocimiento al trabajo profesional y humano del personal médico y de enfermería, laboratoristas, camilleros, intendentes, conductores de ambulancias, y en general de todas y todos los trabajadores de salud.

En su intervención, el director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, explicó la información relativa a la reconstrucción de este puente, el cual fue edificado hace 60 años y estuvo a punto de colapsar, mismo que contempla una subestructura reforzada y de calidad, a fin de reactivar el paso vehicular, tras haber tenido afectaciones en su infraestructura en temporadas de lluvias anteriores.

Por su parte, el presidente municipal de Villa Corzo, Adier Nolasco Marina, señaló que gracias a la visión del presidente López Obrador y del gobernador Escandón Cadenas, en Chiapas se impulsan políticas públicas que atienden las demandas y necesidades del pueblo que por muchos años estuvieron en el rezago, como la construcción este puente vehicular que dará mayor seguridad y mejorará la comunicación entre los distintos ejidos.

Finalmente, el comisariado ejidal de la Colonia Manuel Ávila Camacho, Jorge Madrigal Posada, agradeció la oportuna atención de las autoridades en la edificación de esta obra, porque era una petición añeja y ahora es una realidad que permitirá a las y los pobladores trasladarse, además de sus bienes y productos, lo que representa un factor determinante para promover el desarrollo de la región.

INAUGURA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ÁNGEL ALBINO CORZO

En su visita al municipio de Ángel Albino Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la primera etapa de pavimentación de calles con concreto hidráulico en la cabecera municipal, con el propósito de favorecer el desarrollo y la seguridad de las familias.

Luego de recorrer la rehabilitación de dicha vialidad, el mandatario aseguró que esta acción es muestra fehaciente de que, cuando se trabaja con honestidad y lealtad al pueblo, los recursos públicos alcanzan y rinden para invertir en las necesidades prioritarias.

“El presupuesto es de y para la gente, no de ningún grupo en particular ni de los gobernantes. Y en Chiapas hemos entendido y comprobado que cuando se tiene la vocación de servir, los recursos se estiran y dan para más; por ello, impulsamos con responsabilidad obras y acciones a fin de que la población viva con dignidad y bienestar”, aseveró.

En su intervención, la alcaldesa María del Carmen Fernández reconoció la sensibilidad del gobernador al tomar decisiones acertadas al apoyar a quienes más lo necesitan, y señaló que con la pavimentación de esta importante vía de comunicación se da respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía.

Explicó que de las 47 vialidades con concreto hidráulico que se tiene como meta concluir en este año, a la fecha se han rehabilitado 24 vialidades en la cabecera municipal, con el ánimo de mejorar la imagen urbana y brindar mayor seguridad a las y los habitantes de Ángel Albino Corzo.

FORTALECEN SERVICIOS DE SALUD

Por otra parte, en el marco de la toma de protesta a integrantes de los Comités de Salud Local para la Implementación del Modelo de Intervención de Salud Comunitaria en el municipio de Ángel Albino Corzo, donde también entregó una ambulancia e inauguró la Casa de Médicos Residentes.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó el compromiso de las comunidades al colaborar en las acciones preventivas que el personal del sector salud impulsa de manera profesional y humana a fin de proteger la vida ante la pandemia por el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas.

“Gracias a la atención oportuna, Chiapas ha demostrado que el trabajo preventivo ayuda a que el virus no se propague de manera intensa. A pesar de ser un estado altamente poblado y con comunidades dispersas, mantiene una de las curvas de contagio de coronavirus más baja, la menor tasa de mortalidad y menor ocupación hospitalaria en el país”, afirmó al resaltar que todo ello es muestra de la actitud responsable de la ciudadanía que aplica las medidas de autocuidado, higiene y distanciamiento social.

Junto al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos y de la alcaldesa María del Carmen Fernández Benavente, el mandatario colocó la primera piedra de la construcción del Aula de Enseñanza del Hospital Básico Comunitario, al tiempo de destacar el manejo transparente de los recursos que sirvieron para adaptar 16 Clínicas COVID-19, implementar las brigadas médicas y distribuir paquetes alimentarios a 305 mil hogares, sobre todo a la población vulnerable. “Es una gran inversión que hicimos pensando en la salud del pueblo”.

ENCABEZA ENTREGA DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS

Durante su gira de trabajo, el mandatario encabezó la inauguración de casas para madres solteras del municipio de Ángel Albino Corzo, donde refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones que beneficien a las mujeres, sobre todo las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y sumar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno a fin de proteger sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.

El mandatario estatal recorrió las instalaciones de una de las viviendas, donde constató que cuentan con los servicios básicos y están totalmente acondicionadas para ser habitables.

En su intervención, la alcaldesa, María del Carmen Fernández Benavente, informó que en esta primera etapa se entregaron 20 viviendas a igual número de mujeres y anunció que se pretende construir 30 más; asimismo, destacó que las beneficiarias tienen la posibilidad de ampliarlas para que se adapten a las necesidades de sus familias.

Una de las madres solteras apoyadas manifestó su agradecimiento al gobernador y a la presidenta municipal, por darles la oportunidad de contar con un espacio digno que habitar, porque “ni trabajando toda la vida, lo habría conseguido, pues sólo ganaba para la renta y para que mis hijos tuvieran que comer; hoy puedo decir esta casa es mía”.