“Esperaré resultados”: Marcelo Toledo

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

Las candidaturas en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deben estar listas, a más tardar, la siguiente semana, confío Marcelo Toledo Cruz, fundador de este partido en Chiapas y también aspirante a obtener una candidatura este año.

Entrevistado por Felipe Alamilla y Verónica Rodríguez en el programa Ruta Política 20-21, Marcelo Toledo explicó que los estatutos de Morena contemplan una encuesta en caso de que no haya un acuerdo de unidad, y será este proceso, ahora en marcha, el que defina quiénes aparecerán en la boleta el 6 de junio.

“Son encuestas serias realizadas por el Comité Nacional quienes hacen este trabajo, y los resultados deben estar listos en los próximos días, pero somos respetuosos de las normas del partido”, comentó.

Marcelo Toledo destacó que Morena es garantía de triunfo y por eso muchos quieren pertenecer a él, “Andrés Manuel es el corazón del partido, y estamos conscientes de que no ha defraudado a los electores”.

Sin embargo, reconoció que el partido no debe perder de vista que uno de los estatutos del partido fue creado para darle voz a los ciudadanos, y no guarida para los políticos de siempre.

Cuestionado sobre las figuras que están llegando a Morena, algunas de dudosa reputación política, respondió que, en una reunión reciente con los dirigentes del partido, comentó que debe haber candados para tener a los mejores perfiles porque la población espera resultados “y no que el partido sea un acomodo de gentes, lamentablemente eso estamos viendo y nos llegan ‘malitos’”.

Muchos de ellos, reconoció, no tienen idea de qué es la transformación y la ideología del partido y entonces ocupan un cargo que solo usan para servirse.

A título personal respondió que, en caso de no tener la candidatura al gobierno de la capital, no regresará al Congreso hasta que no pase la elección, “pero estamos organizando a los militantes y simpatizantes para que entiendan la importancia de participar en la próxima elección”.

“De manera personal mi objetivo es ser candidato a la presidencia de Tuxtla, pero voy a esperar los resultados”.

Pidió que la selección se haga más que en función de cuánto se les conoce, la calidad de su trayectoria y los resultados que han dado, porque los perfiles deben ser los idóneos, como lo demandan los electores.