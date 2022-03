Explotación laboral en empresas de limpieza

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

Desde hace varias administraciones, las bases para las personas que trabajan en la limpieza de los hospitales del estado quedaron mínimas o nulas.

Esta situación se debe a que las autoridades no se han querido hacer cargo de pagar prestaciones y beneficios para estos empleados que son fundamentales para el servicio correcto de los nosocomios.

Por esta razón, las autoridades pagan a compañías de limpieza a fin de que sean éstas las encargadas de mantener la pulcritud de los centros de salud; sin embargo, en esta época de pandemia las condiciones no son iguales y parece ser que las empresas no lo han comprendido.

A pesar de que quienes laboran en dichas empresas han sido capacitados para evitar el contagio de Covid-19, los salarios siguen siendo raquíticos y no dan material a los trabajadores para laborar de una buena manera.

“Fuimos testigos de cuando hubo un curso para capacitación, para empezar, llegaron tarde; ya en el trabajo en turno, cuando entran las compañeras (limpieza) al área, piden que se les regale cubrebocas y guantes y se les dan para que trabajen, pero se supone que eso se los debe dar la empresa para la que trabajan, no el hospital porque no son trabajadoras del hospital”, señaló una trabajadora del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”.

Comentó que cuando la administración del hospital pidió a la empresa “ISC Limpieza”, encarga del Hospital Regional, no lo tomó a bien, señalando que ellos verían qué hacían con su personal de limpieza, pero no les dan nada por lo que es preciso que las autoridades observen esta situación ya que puede continuar así, sin que esta empresa tenga responsabilidad con sus laborantes.

BAJO SALARIO

La situación no es diferente en el Hospital Regional “Doctor Gilberto Gómez Maza”, en donde la empresa que se dedica a la limpieza del hospital, “Asé Público y Privado”, tiene a cada uno de sus trabajadores con condiciones salariales bajas a pesar del riesgo que están corriendo de ser contagiados por Covid-19.

“Estuve trabajando hasta hace un par de semanas con ellos, de hecho, a mí me tocó la capacitación del coronavirus, nos dieron los pasos de cómo vestirnos desde un principio, protegiéndonos todo el cuerpo, ya vestidos no podíamos ir al baño porque era quitarse todo y volvérselo a poner, realmente es un proceso largo, no es así nada más de llegar a trabajar y ya”, dijo un ex trabajador de la empresa que tiene el convenio de limpieza con el nosocomio Gómez Maza.

Manifestó que el sueldo es demasiado bajo para el peligro que es laborar en esas condiciones; “pues nos pagaban mil 600 a la quincena por ir a hacer la limpieza, al ver las condiciones actuales, pedimos a la empresa que nos aumentara, la sorpresa fue a la siguiente quincena, cuando nos pagaron 50 pesos más, una grosería, ni para nuestro transporte quincenal”.

Eso molestó al ex trabajador, quien terminó renunciando; denunció una falta de justicia ya que los trabajadores de la salud son todos no sólo médicos, enfermeras o gente administrativa; “si van a pagar a una empresa para que se haga cargo de la limpieza, para no hacerse cargo de las prestaciones y lo demás que le corresponden a los trabajadores, por lo menos, la Secretaría de Salud estatal debe ver y monitorear a esta clase de empresas que sólo explota a la gente mientras la Secretaría de Salud se ‘lava las manos’”.