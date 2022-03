Felicita Rutilio a AMLO por su Tercer Informe

• El gobernador reconoció el trabajo del mandatario federal para cimentar bases firmes a favor de la construcción de un país más justo, igualitario y democrático

• Destacó el apoyo de los programas sociales y las distintas acciones que se impulsan para atender las verdaderas necesidades de las y los chiapanecos

M de R/Diario de Chiapas

En el marco del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas envió una felicitación y reconoció el trabajo que realiza el mandatario federal para cimentar bases firmes a favor de la construcción de un país más justo, igualitario, democrático, respetuoso de los derechos humanos y las libertades, en el que se privilegia el bien común sin distinción.

Destacó el respaldo que el presidente López Obrador brinda a Chiapas a través de distintos programas sociales, aunado a los proyectos en materia de salud, educación, empleo, seguridad, infraestructura, entre otros que, además de atender las verdaderas necesidades de la población, significan mejores oportunidades y permiten elevar la calidad de vida de las y los chiapanecos, especialmente, de los sectores más vulnerables.

“Desde Chiapas le enviamos un abrazo fraternal y cariñoso a nuestro querido amigo, el presidente de todas y todos los mexicanos, un hombre sensible, democrático y patriota, quien se ha convertido en el mejor aliado de nuestro estado”, expresó al subrayar que en la entidad se continuará con el trabajo alineado a las políticas nacionales, pues es la mejor guía para contribuir al crecimiento, desarrollo y progreso de la nación.

Asimismo, resaltó las gestiones e inversiones que el Gobierno de México ha realizado a fin de garantizar el abasto de las vacunas anticovid a las entidades federativas, para proteger la salud y vida de las mexicanas y los mexicanos, pues esto también ha sido un factor fundamental en el impulso a la recuperación gradual de la economía, y el retorno a las clases durante este ciclo escolar.

En su mensaje al pueblo de México, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador apuntó que, en estos dos años y nueve meses de gobierno, ha tomado decisiones trascendentes y trabajado con intensidad y en bien de la gente; precisó que de los 100 compromisos que hizo al tomar posesión, ha cumplido 98 y tiene pendientes dos: descentralizar el Gobierno Federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

“Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y lo más importante, esta nueva política económica, fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial, de los más pobres y marginados”, enfatizó.

Tras afirmar que el 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de Bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional, refirió que estos programas ya se elevaron a rango constitucional y están establecidos como derechos de observancia obligatoria para quien esté en el gobierno.

“Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie; pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. Es decir, debemos continuar aplicando el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres”, finalizó.