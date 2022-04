Formación política de militantes priístas

Ainer González / Diario de Chiapas

Para generar un cambio es importante la formación desde las bases para tener políticos aliados y comprometidos con la gente, reiteró Rodolfo Jiménez Alegría, luego de tomar posesión como nuevo delegado del Instituto “Jesús Reyes Heroles” (IRH) en Chiapas.

En ceremonia virtual, Lázaro Jiménez Aquino, presidente del IRH, tomó posesión este 19 de septiembre a Rodolfo Jiménez como delegado estatal de la institución priísta; quien estará trabajando durante este y el próximo año en la formación política de militantes y simpatizantes del partido.

“Venimos de la formación política del ICAP… vamos a trasmitir una formación muy diferente a lo que está más actual en el estado”, dijo.

Jiménez Alegría enfatizó que a partir del lunes 21 de septiembre iniciará con un plan estatal para que todos y todas las militantes, seguidores y población en general conozcan y aprendan de los cuadros del PRI.

“Es importante trasmitir a los militantes, simpatizantes qué es el PRI, que conozcan sus documentos básicos, programas de acción, los estatutos… formar cuadros comprometidos, políticos con lealtad a su partido como lo ha instruido el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas”, precisó.

Lo anterior aseguró es para no volver a cometer los errores del pasado, donde se garantiza una formación política donde todos aprendan de lo que busca en el tricolor.

El delegado del IRH en Chiapas subrayó que los militantes deberán cumplir con dos características importantes, que catalogó como: “el quehacer político y el oficio político de servir”, puntos muy importantes para el tricolor en la entidad.

Por lo anterior, aseveró que el Partido Revolucionario Institucional no busca militantes improvisados, ya que la improvisación ha hecho que se cometan muchos errores.

En este sentido, refirió que en el IRH no hay distingo de clases sociales, ya que tanto estudiantes, como no estudiantes, jóvenes como no jóvenes, militantes y no militantes, diputados como a presidentes tienen garantizada su formación con los cuadros del PRI.

“Todos somos políticos como diría don Jesús Reyes Heroles”, expresó en su mensaje.