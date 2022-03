Fortalece Diario de Chiapas cobertura informativa

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

El Diario de Chiapas cada día fortalece su política de mantener informada a la población de lo que sucede en el más recóndito lugar de la entidad al ampliar y fortalecer su plantilla de personal para expandir y mejorar los contenidos noticiosos en el periódico impreso, con más de cuatro décadas de existencia, y del área de Multimedia, donde también es líder en el mercado.

Este fin de semana, los corresponsales de esta casa editorial, jóvenes que nos hacen llegar la noticia que se genera en los municipios y comunidades que integran la geografía chiapaneca, se reunieron con los directivos Gerardo y Rogelio Toledo Coutiño, director general y gerente general, respectivamente, de esta empresa de la comunicación.

En el encuentro, que sirvió para conocer a los nuevos elementos que se integraron este año para enviar las noticias del momento, el director general dio una calurosa bienvenida y exhortó a los jóvenes a continuar con esa disponibilidad profesional para trabajar la información que se genera en los municipios donde están asentados de origen.

Rescató la importancia de difundir en tiempo real desde las plataformas digitales del Diario de Chiapas, lo que acontece en cada región del estado.

Es de resaltar que, tras enterarse de los lineamientos editoriales y el estímulo para desempeñar sus tareas de manera objetiva e imparcial, en voz de cada uno de los corresponsales se escuchó lo que toda empresa persigue para alcanzar los objetivos: “traer puesta la camiseta”.

Frases como “qué bueno que se den este tipo de reuniones porque fortalecen la comunicación entre directivos y trabajadores”, “estamos orgullosos de representar en nuestros municipios la casaca de esta marca registrada”, o la de “estén seguros que, si no creyera que este no fuera un proyecto serio, con miras a expandirse aún más, no estaría acá”, retumbaron al interior del auditorio, sede donde se llevó a cabo la cita.

Previo a esta reunión, realizaron un recorrido por todos los departamentos del corporativo como área de noticias, diseño, corrección y estilo, y en el que también se incluyó amenas pláticas con los editores de las secciones La Roja, Deportes, Cultura, Boga, Región (municipios) y Estados.

Mención especial es la visita que se hiciera al taller donde se imprime el periódico y de conocer cómo opera el personal del área de Multimedia.

Es de resaltar la presencia de los corresponsales de San Cristóbal de Las Casas (zona Altos), Janet Hernández Cruz; Ada Iveth Morales, Comitán (Fronteriza); Mariana Gutiérrez, Ocosingo (Selva y Norte); Darinel González y José Cancino, Tapachula (zona Soconusco); Édgar Castillo, Tonalá (Costa Chica); Marcos Ramos, Cintalapa (Valle); Édgar Ruiz, Ocozocoautla; Ramiro Gómez, Copainalá (zona Mezcalapa); Lucía Trejo, Berriozábal; José Velasco, Villaflores (Frailesca) y Manuel Morales, de Pichucalco, (zona Norte).