Gobernadores proponen ruta de cambio para evitar la ruina

Agencias / Diario de Chiapas

Guanajuato.- Ante las crisis sanitaria y económica por las que atraviesa el país, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) hizo público un “acuerdo en defensa de la libertad” en el que, según sus firmantes, ofrecen una ruta de cambio para “evitar la ruina”, en donde destacan los llamados a un nuevo pacto fiscal y a respetar las leyes para que “no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre”.

En su pronunciamiento – que más bien son alusiones al mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su ejercicio del gobierno- 9 de los 10 gobernadores emanados del PAN consideran que México vive tiempos de zozobra, en los que sus instituciones y su democracia están acechadas, además de que las familias mexicanas viven con preocupación, angustia, decepción y enojo.

Según este manifiesto, los gobernadores de Acción Nacional prueban en sus respectivos estados que “saben lo que hay qué hacer” para alcanzar la prosperidad económica y para que las familias vivan sanas y sin miedo.

“Los gobernadores de Acción Nacional lo probamos día tras día en nuestros estados y hoy, ofrecemos una ruta de cambio para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador. […] ¡Sí hay de otra! Sí es posible evitar la ruina”, se lee en su comunicado emitido desde Dolores Hidalgo.

Vamos a evitar la ruina del país promoviendo la unidad, el empleo, la propiedad privada y la educación de excelencia.

Esto, con todo y que el propio anfitrión, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, afronta en Guanajuato una batalla cruenta entre los criminales organizados y la delincuencia, que mantiene al estado en el primer lugar nacional de homicidios dolosos y violentos durante los dos últimos años.

En su acuerdo, compuesto por 27 puntos y que alude fundamentalmente a la economía, se pronunciaron por libertad para gobernar con soberanía económica y suficiencia política mediante un nuevo pacto fiscal para que los recursos se distribuyan “según nos corresponde”, pues la actual fórmula, como ya lo han señalado antes, “es a todas luces vetusta, inequitativa e injusta”.

Según los gobernadores panistas, buscan que México sea un país de leyes “y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre”; que se tenga libertad de disentir y criticar sin ser señalados como enemigos; sin miedo a expropiaciones o confiscaciones del patrimonio; con autoridades honestas y cero corrupción; que se construya una economía estable y potente, se defienda la creación de empleos desde la sociedad “y no se combata” donde el sector privado invierta y produzca apoyado por el gobierno, “y no perseguido por él”.

Al igual que la dirigencia nacional de su partido, los gobernadores panistas se montaron al tema de la lucha feminista en uno de sus puntos pues, según ellos, buscan “la libertad de un país en donde ser mujer deje de constituir un peligro y una desventaja”.

“No somos la oposición, pero sí somos uno de los equilibrios y contrapesos que requiere la República en un sistema confederado, y es el papel que estamos dispuestos a defender”, advirtió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Aunque el presidente de la alianza, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, aclaró que este grupo no pertenece “a ninguna BOA ni a ningún bloque en contra”, el “Acuerdo por la defensa de la libertad” resultó ser una velada crítica al ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas como la relación con el sector empresarial.

O como lo expresó el propio Corral: “percibimos un creciente deterioro de nuestras instituciones, acechanza a los órganos autónomos y una estigmatización del deber que la oposición tiene en un sistema democrático”.

Martín Orozco dijo en principio que en este encuentro en Dolores Hidalgo se revisaron los temas de la economía y los efectos del desempleo, sobre todo en materia de pobreza y seguridad, derivados de la pandemia del SARS-CoV2 causante de la enfermedad del Covid-19.