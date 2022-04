Habrá justicia por desmanes en Carranza

• Grupo numeroso destruyen alcaldía, tienda Elektra, y tres casas particulares, una de éstas, del edil de Venustiano

• A responsables de vandalismo se les aplicará la ley, promete gobernador Rutilio

• 400 elementos de las fuerzas federales y estatales están en el municipio; no habrá impunidad: Llaven

M de R / Diario de Chiapas

Integrantes de la Casa del Pueblo, en el municipio de Venustiano Carranza, bajo el pretexto de que la autoridad municipal sanitizó inmuebles «generó más infección de coronavirus», quemaron la presidencia municipal, la casa del alcalde, una tienda comercial y la casa de la madre del gobernador Rutilio Escandón.

Una turba que representaban a ocho barrios del municipio donde tiene presencia La Casa del Pueblo, también amenazó con incendiar la Clínica de Salud que se ubica en la salida de este pueblo, cuya historia esta copada de violencia.

La vivienda y la alcaldía donde despacha el presidente municipal, Amando Trujillo Ancheyta, ardieron en llamas en los primeros minutos de este jueves.

La propia población dijo que fue después de la “sanitización” que se incrementaron los muertos por Covid.

INICIA FGE INVESTIGACIÓN

Sobre esto, el fiscal general Jorge Llaven Abarca informó que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Centro, inició una carpeta de investigación y aseveró que no habrá impunidad a estas conductas antisociales o delictivas.

El responsable de la procuración de justicia dio a conocer que desde las primeras horas de este jueves, después de conocer la noticia criminal, se instruyó el envío de 400 elementos de fuerzas federales y estatales, así como de un grupo especial de Ministerios Públicos y peritos especializados para iniciar todas las diligencias de investigación de gabinete y de campo tendientes a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Llaven Abarca afirmó que se está integrando la carpeta de investigación por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, robo, motín pandillerismo, daños y los que resulten.

NO HABRÁ IMPUNIDAD: REC

Por su parte, el gobernador del estado aseveró que los hechos de vandalismo ocurridos en Venustiano Carranza no quedarán impunes y los responsables se enfrentarán a la justicia.

“Este acto fue protagonizado por vulgares ladrones y cobardes. Les garantizamos que este acto de vandalismo no quedará impune, se van a enfrentar a la justicia”, advirtió.

Las viviendas afectadas fueron las de los padres y los suegros del alcalde Amando Trujillo Ancheyta, así como de la madre del mandatario estatal, quien tiene 87 años de edad y vive sola, sin elementos de seguridad.

CASA DEL PUEBLO SE DESLINDA

Por otro lado, a través de un comunicado, la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo (OCEZ-CP) se deslindó de estos hechos.

Explicaron en el escrito que en una Asamblea de la organización, los 8 barrios que componen su comunidad acordaron no permitir la sanitización que pretendían hacer las autoridades municipales, debido a que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que esa medida no es efectiva para prevenir el Covid-19, sin embargo no respetaron el acuerdo.

La ruptura del acuerdo generó molestia entre muchos sectores y cuando los integrantes de la organización hacían retenes en las entradas de los barrios, un grupo de personas no identificadas empezaron a hacer destrozos en Palacio Municipal, según narra el comunicado.

“Nos deslindamos enérgicamente de estos actos vandálicos y dejamos en claro que estas personas no pertenecen a nuestra organización, que aprovechándose de la situación quieren desprestigiar a la Organización de nuestra comunidad y así justificar la entrada de la fuerza pública para realizar acciones en contra del pueblo”, dicta el escrito.