Historia alentadora y de fe, Samantha venció el cáncer

Francisco Mendoza /Diario de Chiapas

El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo; cada año, más de 400 mil niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo.

Diario de Chiapas tuvo la oportunidad de entrevistar a una niña que ha luchado contra esta enfermedad y que, aferrándose a la vida, ha ganado esta batalla.

Samantha Santiago Gutiérrez es una niña que, contra toda adversidad, ha demostrado la fuerza de querer vivir, y con la ayuda de sus padres ha logrado superar esta terrible enfermedad.

La pequeña, quien afortunadamente logró superar el cáncer y ahora está en vigilancia, dio testimonio de cómo fue desde un principio esta enfermedad y gracias a la ayuda de sus padres, ha podido superar esta gran adversidad.

Dijo que, al principio, estaba triste porque vio a sus papás desanimados y melancólicos, “al principio yo tuve miedo, porque no sabía de la enfermedad, pero conforme pasó el tiempo no me entristecí y ya no me dio miedo, siempre fui alegre a las consultas porque quería estar bien”.

La pequeña es una muestra de que, si los padres de familia se preocupan por sus hijos, pueden salir adelante con una detección temprana de la enfermedad; Sam es una gran heroína y le inculca ese valor a otros niños que están pasando ahora mismo por este mal, pero que pueden salir adelante con mucha fe y esperanza.

“Les diría que sigan así, y sigan adelante, para que puedan lograr sus sueños como yo lo hice y que tomen todos sus medicamentos y que se cuiden mucho”.

Al comentarle sobre lo que sintió cuando tocó la campanita, esa famosa campana que tocan todos los pacientes con enfermedad oncológica que logran superar el cuadro.

La niña dijo lo siguiente: “Pues fue un gran momento, porque terminé mi tratamiento y porque ya me da gusto estar con mis papás y lo esperaba mucho porque ya me quería pintar las uñas”.

Por su parte, la madre de Sam, Iris Gutiérrez Parada, habló para los padres que están pasando por estos momentos difíciles y pidió no caer en ánimos, ya que los niños tienen una alta probabilidad de salir de esta enfermedad.

“Es muy importante que los padres sepan que hay signos que se pueden ver para poder detectar el cáncer oportunamente; en el caso de Sam, su diagnóstico fue asintomático, ella no presentó síntomas más que la fiebre sin causa aparente, y como era persistente, nos dimos a la tarea de estar buscando el tratamiento, hasta que llegamos a un médico especialista que le mandó hacer unos estudios en el Hospital Pediátrico y ahí fue donde se le detectó en el 2016”.

La pequeña llevó un tratamiento de cuatro años de quimioterapias; “se le bajaba las defensas, se le cayó el cabello cuatro veces, terminó en septiembre del año pasado y por fin logró tocar la anhelada campana”.

Contó que, al principio de la detección de la enfermedad a Sam, sus padres tanto Iris como Carlos se lamentaban y lloraban, al ver esto la pequeña dejó de caminar, fue ahí cuando los dos surgió la idea de luchar contra la enfermedad porque si no la niña iba a dejarse ir.

“Eso nos motivó y la motivo a Sam también a salir adelante; estoy muy agradecida con mis padres, mis suegros, mis amigos, nos han apoyado muchísimo y han entendido que la exageración en mi caso es muy importante para el cuidado de mi hija, el apoyo de los médicos, de su oncóloga; yo soy una mujer de fe y siento que la oración también ayudó mucho en salir adelante”.

Carlos Santiago Cortés, padre de Samantha, dijo que el llevar en hombros un peso de esta magnitud hace ver la vida de una manera distinta.

“Para los papás que están pasando por esto, decirles que tengan toda la fe puesta en Dios, y con los cuidados que ellos le puedan dar a los niños y siguiendo las indicaciones, los niños pueden salir adelante, es una situación muy difícil, pero hay esperanza”, comentó.

Finalmente, pidieron a la sociedad en general que el apoyo para los niños debe ser permanente, “la donación de sangre y de plaquetas ayuda a los niños a que puedan luchar contra esta enfermedad, les están dando una oportunidad para seguir viviendo y se los van a agradecer”.