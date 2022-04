Inaugura Rutilio Centro de Estimulación Infantil

• Un pueblo saludable camina hacia el progreso y el porvenir, resaltó el gobernador en San Cristóbal

M de R / Diario de Chiapas

En San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Centro Regional de Estimulación y Desarrollo Infantil (CEREDI), como parte de las políticas públicas de ofrecer servicios integrales y especializados en materia de prevención de enfermedades y que contribuyan al desarrollo de las niñas y los niños menores de cinco años, en especial los que viven en condiciones de pobreza.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF estatal, Rosalinda López Hernández, el mandatario resaltó que con el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas se trabaja de forma sensible, austera y honesta para que el bienestar llegue a todos los pueblos de Chiapas, con el único objetivo de responder a las necesidades más sensibles, como la salud.

“Tenemos la voluntad de servir y no vamos a quitar el dedo del renglón para seguir trabajando en acciones y obras a favor de la salud de las niñas y los niños, quienes tienen derecho a un mejor porvenir”, expresó el mandatario al congratularse por la consolidación de este tipo de Centros, que es uno de los frutos que reflejan la verdadera transformación de la vida pública de la entidad.

Al destacar que durante el 2019 se logró bajar la mortalidad materno-infantil, remodelar, dotar medicamentos y equipamiento médico a diversos hospitales del estado, Escandón Cadenas señaló que de esa forma se hace lo posible por sacar a Chiapas de la pobreza y dar pasos firmes hacia el progreso y el porvenir.

“Vamos a seguir rescatando ese presupuesto que se gastaba superficialmente para invertirlo bien, sobre todo en la salud, seguridad y educación. Vamos a seguir enviando permanentemente el mensaje a los que no han entendido que estamos inaugurando un nueva cultura de la honestidad; en este gobierno no cabe la corrupción y la impunidad, el dinero no es del gobierno sino del pueblo que tiene derecho a disfrutarlo”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, subrayó que este centro es parte del pacto en apoyo a la primera infancia, impulsado por el gobernador, el cual busca responder y crear todos los elementos necesarios en recursos humanos y materiales, para trabajar de manera adecuada y poder cumplir con los indicadores. Aunado a esto, agregó, se atiende a los municipios más necesitados, lo que pone a la salud del estado como una parte referencial para el modelo de salud nacional.

Al mencionar que con este Centro se dará atención especial a niñas y niños que por alguna circunstancia se encuentran en situación vulnerable, la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos destacó que “en la coordinación de esfuerzos y la suma de voluntades caminaremos siempre juntos”, como lo están haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Cabe mencionar que en el CEREDI, que cuenta con áreas de psicología, pediatría, audiología, terapia de lenguaje, rehabilitación y estimulación temprana, se identificará tempranamente factores de riesgo y alteraciones en el crecimiento de los menores, para evitar que los padecimientos escalen, lo cual será crucial para favorecer y potenciar su desarrollo en la adolescencia y en la edad adulta.

Estuvieron presentes: el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; la y los directores generales del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, Deliamaria González Flandez; del Sistema DIF Estatal, Ángel Carlos Torres Culebro; del ISSTECH, Alberto Cundapí Núñez; así como el Jefe de Distrito Sanitario II de San Cristóbal de Las Casas, Octavio Alberto Coutiño Niño; el médico responsable del CEREDI, Cinthya Karolina Pontigo Vázquez; y presidentes municipales de Oxchuc, Pantelhó, Zinacantán y Amatenango del Valle.